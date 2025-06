Trump anuncia alto al fuego; Irán dice que cesará ataque si Israel lo hace

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, habla desde la Sala Este de la Casa Blanca en Washington, el sábado 21 de junio de 2025 después de que el Ejército estadounidense golpeara tres instalaciones nucleares y militares iraníes, sumándose a los esfuerzos de Israel por decapitar el programa nuclear del país, junto al vicepresidente, JD Vance; el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. (Carlos Barria/Pool via AP)

DUBÁI, Emiratos Árabes Unidos (AP) — El presidente estadounidense Donald Trump afirmó que Israel e Irán han acordado un “alto al fuego completo y total”, poco después de que Irán lanzara el lunes un ataque limitado con misiles contra una base militar de Estados Unidos en Qatar, en represalia por el bombardeo estadounidense de sus instalaciones nucleares.

Irán dijo que si Israel cesaba sus ataques desde la mañana del martes, entonces Irán detendría los suyos.

Israel no reconoció por el momento ningún alto al fuego, pero no había reportes de ataques israelíes contra Irán después de las 4:00 a.m. hora local. Antes de esa hora se reportaron ataques contra Teherán y otras ciudades de Irán.

“Hasta ahora, no hay ‘acuerdo’ sobre ningún alto el fuego o cese de operaciones militares”, escribió por su parte el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abbas Araghchi, en una publicación en la plataforma social X. “Sin embargo, si el régimen israelí detiene su agresión ilegal contra el pueblo iraní a más tardar a las 4 a.m., hora de Teherán, no tenemos intención de continuar nuestra respuesta después”.

Su mensaje fue publicado a las 4:16 a.m., hora de Teherán. “La decisión final sobre el cese de nuestras operaciones militares se tomará más tarde”, añadió.

Trump publicó en la red Truth Social que el alto el fuego, que presumiblemente se implementará de manera escalonada durante 24 horas, comenzará aproximadamente a la medianoche del martes, hora del Este de Estados Unidos. Añadió que esto traería un “fin oficial” a la guerra.

El ejército israelí se negó a comentar sobre la declaración de Trump, y la oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió de momento a un mensaje en el que se le pedían comentarios.

En la televisión estatal iraní, un presentador nocturno se refirió repetidamente a un alto el fuego “declarado por Trump”, sin decir si Teherán lo había aceptado. El presentador señaló que “simultáneamente a la declaración de alto el fuego de Trump, el enemigo sionista atacó varios puntos de las ciudades de Teherán, Urmia y Rasht, incluida una zona residencial de la capital”.

El ejército israelí había anunciado anteriormente que el distrito 6 de Teherán podría ser atacado.

Temprano el martes, Irán, emulando el lenguaje y los mapas del ejército israelí, emitió una advertencia a la gente en Ramat Gan acerca de que atacaría “infraestructura militar” allí.

El ataque de Irán del lunes indicaba que estaba dispuesto a reducir las tensiones en la región. Irán advirtió a Estados Unidos sobre el ataque contra la base de Al Udeid, y no hubo víctimas, informó Trump, quien calificó el ataque como una “respuesta muy débil”.

Qatar condenó el ataque contra la base aérea, al que calificó como “una flagrante violación” de su soberanía, su espacio aéreo y del derecho internacional. Qatar dijo que interceptó todos los misiles excepto uno, aunque no estaba claro si ese misil causó algún daño.

Irán aseguró que la cantidad de misiles usados en el ataque fue el mismo número de bombas lanzadas por Estados Unidos contra sus instalaciones nucleares el fin de semana. Irán también dijo que apuntó a la base porque estaba lejos de áreas pobladas.

Esos comentarios, hechos inmediatamente después del ataque, indicaban que Irán quería reducir las tensiones con Estados Unidos, algo que Trump también dijo después de los ataques estadounidenses el domingo temprano en Irán.

El general de división de Qatar, Shayeq Al Hajri, dijo que se dispararon 19 misiles hacia la base que alberga el Centro de Operaciones Aéreas Combinadas, así como el Ala Expedicionaria Aérea 379, el escuadrón expedicionario más grande del mundo. Trump dijo que se dispararon 14 misiles, 13 fueron derribados y uno fue “dejado libre” porque no representaba una amenaza.

Irán anunció el ataque del lunes en la televisión estatal mientras sonaba música marcial. Un subtítulo en la pantalla describía “una poderosa y exitosa respuesta” a “la agresión de Estados Unidos”.

Poco antes de las explosiones, el presidente iraní Masoud Pezeshkian escribió en la plataforma social X que “nosotros no iniciamos la guerra ni la buscamos. Pero no dejaremos sin respuesta la invasión a la gran Irán”.

Reportes anteriores de que se lanzó un misil a una base que alberga fuerzas estadounidenses en Irak fueron una falsa alarma, dijo un alto funcionario militar estadounidense. El funcionario, que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado a comentar públicamente, dijo que los escombros de un misil iraní defectuoso que apuntaba a Israel habían activado una alerta de ataque en la base de Ain al-Assad.

Israel ataca objetivos simbólicos en Irán

En el undécimo día del conflicto, Israel e Irán intercambiaron ataques aéreos que se han convertido en una realidad para los civiles en ambos países desde que Israel comenzó la guerra al atacar el programa nuclear de Teherán.

Irán respondió con una andanada de misiles y drones hacia Israel, mientras que Israel dijo que atacó “objetivos del régimen y cuerpos de represión gubernamentales en el corazón de Teherán”.

Pero los funcionarios israelíes insistieron en que no buscaban derrocar al gobierno de Irán, que ha sido su archienemigo desde la Revolución Islámica de 1979.

Los últimos ataques se desarrollaron sólo horas después de que Trump mencionara la posibilidad de un cambio de régimen en Irán luego de que Estados Unidos bombardeara tres instalaciones nucleares iraníes.

“Si el actual régimen iraní no puede hacer grande a Irán de nuevo, ¿por qué no habría un cambio de régimen?”, preguntó en Truth Social.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo más tarde que Trump estaba “simplemente planteando una pregunta”.

Los ataques estadounidenses durante el fin de semana provocaron temores de un conflicto regional más amplio. Irán dijo que Estados Unidos había cruzado “una línea roja muy grande” con su arriesgada apuesta de atacar los tres sitios con misiles y bombas rompebúnkers de 14 toneladas (30.000 libras).

Israel tiene como objetivo reducir los combates en los próximos días, pero eso dependerá de los iraníes, dijo un funcionario israelí bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas de alto nivel. El funcionario habló antes del anuncio de Trump sobre un alto el fuego.

El resultado preferido de Israel es que Irán acepte un alto el fuego y vuelva a las negociaciones con Estados Unidos sobre su programa nuclear, dijo el funcionario. Pero Israel está preparado para la posibilidad de una guerra prolongada de baja intensidad o un periodo de “calma por calma”, en el que monitorearía de cerca las actividades de Irán y atacaría si identifica nuevas amenazas.

Ataques de Israel contra Teherán abren nuevo capítulo de la guerra

Antes del anuncio del alto el fuego, el ejército israelí advirtió a los iraníes que continuará atacando instalaciones militares en Teherán y que también incluirá objetivos simbólicos. El ejército israelí emitió la advertencia en la plataforma social X, aunque en Irán se implementaron restricciones en el acceso a internet.

En Teherán, Israel atacó la sede de una fuerza militar y la prisión de Evin, conocida por albergar a activistas políticos. La televisión estatal iraní compartió imágenes de vigilancia en blanco y negro del ataque contra la instalación conocida por albergar a ciudadanos con doble nacionalidad y occidentales que Irán a menudo utiliza como moneda de cambio en negociaciones con Occidente.

Evin también tiene unidades especializadas para prisioneros políticos dirigidas por la Guardia Revolucionaria, la cual responde sólo al líder supremo, el ayatolá Alí Jamenei. La instalación es el objetivo de sanciones tanto de Estados Unidos como de la Unión Europea.

No hubo reportes de víctimas en Irán o daños significativos por el momento.

La televisión estatal iraní también emitió imágenes que describió como filmadas dentro de Evin, con prisioneros bajo control. Por su parte, el Centro Abdorrahman Boroumand para los Derechos Humanos en Irán, con sede en Washington, dijo que muchas familias de los detenidos “han expresado una profunda preocupación por la seguridad y la condición de sus seres queridos” en la prisión.

Según un funcionario israelí familiarizado con la estrategia del gobierno, Israel está atacando estos sitios para presionar al gobierno iraní, pero no pretende derrocarlo. El funcionario habló bajo condición de anonimato para discutir deliberaciones internas del gobierno.

El ejército israelí también confirmó que atacó caminos alrededor de la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordo, en Irán, para obstruir el acceso al sitio. El sitio subterráneo fue uno de los que Estados Unidos bombardeó el domingo. El ejército israelí no dio más detalles.

En Viena, el director del Organismo Internacional de Energía Atómica dijo que era previsible que hubiera daños considerables en la instalación de Fordo tras el ataque estadounidense del domingo.

Varios funcionarios iraníes, incluido el portavoz de la Organización de Energía Atómica de Irán, Behrouz Kamalvandi, han afirmado que Irán retiró con anticipación material nuclear de los sitios atacados.

Irán mantiene ataques contra Israel

Irán dijo que sus ataques del lunes apuntaron a las ciudades israelíes de Haifa y Tel Aviv, según la televisión estatal iraní.

También se escucharon explosiones en Jerusalén, posiblemente de sistemas de defensa aérea en acción, y el servicio de emergencias israelí Magen David Adom dijo que no había habido informes de heridos.

En Israel, al menos 24 personas han muerto y más de 1.000 han resultado heridas en la guerra con Irán. Los ataques israelíes en Irán han matado a por lo menos 974 personas y herido a otras 3.458 , según el grupo Activistas de Derechos Humanos con sede en Washington.

El grupo, que ha proporcionado cifras detalladas de víctimas de disturbios en Irán, como las protestas en torno a la muerte de Masha Amini en 2022, dijo que de los muertos, identificó a 387 como civiles y 268 como miembros de las fuerzas de seguridad.

Rusia es uno de los aliados más cercanos de Irán y, el lunes, el presidente Vladímir Putin dijo después de reunirse en Moscú con el ministro de Relaciones Exteriores de Irán que habían explorado “cómo podemos salir de la situación actual”.

Putin calificó los ataques israelíes y estadounidenses a Irán como una “agresión completamente no provocada”.