Triunfan en el Nacional de Gimnasia

NUEVO LAREDO, TAM.– Orgullo neolaredense, son los integrantes de Gimnasia Ciénega que, del 15 al 22 de mayo, participaron en el Nacional en Guadalajara, Jalisco.

El equipo con el que acudimos a Guadalajara representando a Tamaulipas, se formó con seis alumnos: Luis Rodríguez, David Martínez, Derek Lomelín, Pedro Gámez, Yadier Ríos y Carlos Rivera, comentó Ezequiel Ciénega Martínez, entrenador de los mismos.

‘Esta participación fue el resultado de todo un año de entrenamiento, tres horas diarias, luego un campamento en Saltillo con un entrenador internacional y luego acudimos al torneo estatal que se llevó a cabo en Ciudad Victoria. Ahí se seleccionaron a los mejores para representar a Tamaulipas en el nacional que se llevó a cabo en Guadalajara, del 15 al 22 de mayo”, apuntó Ciénega Martínez.

Fue un torneo nacional emocionante. David obtuvo el primer lugar en caballo con arzones, segundo lugar en salto de caballo y barra fija, tercer lugar en anillos y cuarto lugar en el all around; Luis fue campeón de piso y salto, segundo en el all around; Derek Lomelin, segundo lugar en salto, quinto lugar piso, sexto barra y 11 lugar en all around y, Carlos Rivera, primer lugar en salto. Y, los otros dos, participaron en el Nacional con buenas puntuaciones.

Ha sido una buena participación, después de dos años de no entrenar más que en línea, el entrenador considera que les fue bien, porque apenas van regresando y otros tienen poco tiempo en la gimnasia.

“Se encuentra muy felices, disfrutaron mucho, aunque hay nervios la convivencia los hace tranquilizarse en un escenario tan grande y donde veían a gimnastas de muy alto nivel. Es un orgullo para todos el que estos niños y jóvenes pongan en práctica su habilidad y lo que consiguen. Y la felicidad también alcanza a sus familias que disfrutaron mucho y están orgullosos”, señaló Ciénega Martínez.

A continuación, una breve entrevista a estos pequeños que en su actitud muestran lo que la gimnasia les ha dado.

Carlos Ernesto Rivera Segura tiene apenas ocho años y cuatro en la práctica de la gimnasia, le gusta mucho el salto y, en el Nacional, obtuvo un primer lugar, pero más que nada aprecia la experiencia que vivió, se sintió muy feliz y orgulloso por alcanzar ese nivel. Su familia igualmente feliz por vivir esa experiencia.

Yadier Ríos Soules, participó en manos libres, salto de caballo, caballo con arzones, barras paralelas y fijas, le fue muy bien, aunque no obtuvo medallas, considera que ya es un triunfador al participar. Sus padres igualmente le felicitaron por haber acudido a esta competencia.

Pedro Gámez de la Garza, igual que sus compañeros, está muy feliz. Él participó en salto, barra fija, anillos y piso. No obtuvo medalla, pero considera que es una buena experiencia haber acudido al Nacional. Su ejercicio favorito es el piso.

“Vivir esa experiencia fue muy padre, participé en todos los aparatos y saqué segundo lugar en salto. El nivel de todos los competidores fue muy alto, es una buena experiencia y me permitirá aprender más. Tengo ya siete años practicando gimnasia y me gusta mucho”, dijo Derek Lomelín.

Para concluir, platicamos con Luis Alberto Rodríguez Talamas, de 21 años y con 10 años en la práctica de la gimnasia. Él considera que ha sido una experiencia emocionante, por el ritmo que él llevaba y el que se encontró en sus rivales. Participo en los seis aparatos de la gimnasia artística.

En all around quedó en segundo lugar a nivel nacional, estuvo cerrada la competencia, fue un aprendizaje muy bueno por el nivel de los otros competidores, algo que no había vivido nunca. Su aparato favorito, manos libres o piso. Su familia está muy feliz.