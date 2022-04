Triunfa José Madero con disco de oro y gira internacional

El ex integrante de Panda, José Madero, recibió un disco de oro por su material 'Psalmos' y anunció nueva gira internacional

CIUDAD DE MÉXICO.- Polémico, controvertido, amado y odiado, al menos en redes, José Madero continúa con paso firme en su consolidación internacional, ya que se hizo acreedor a un disco de oro por su material Psalmos, el cual le fue reconocido por su casa discográfica Universal Music México.

Antes de su conferencia de prensa para anunciar la gira Giallo Fantastique Tour, Alfredo Delgadillo, Managing/Director de la casa discográfica, y Eduardo Gutiérrez, director de marketing, felicitaron al ex Panda y le entregaron el reconocimiento físico.

«Es un gusto poder otorgar este disco de oro, de parte de Universal Music México, que lo ha acompañado en este viaje de artista solista. Pepe estamos muy honrados de estar contigo y compartir y ayudar a que tu arte y tu música llegue a más gente», dijo Delgadillo.

Esto, explicó el management de Madero y los portavoces del conglomerado transnacional, equivale a 70 millones de streams o reproducciones de todo el disco completo, lo cual le hace acreedor a un disco de oro, lo cual funge como venta del mismo material.

José Madero, intérprete y creador de éxitos como «Plural Siendo Singular», «Sinmigo» y «Nadie Más Vendrá», agradeció el reconocimiento y le atribuyó a sus seguidores que lo hagan exitoso, aunque camina con pies de plomo en cuanto a distinciones.

Para su gira internacional Giallo Fantastique Tour, el cantante visitará una decena de ciudades del País, además de Estados Unidos y Sudamérica.

Luego de separarse de Panda, banda con la que llenó la Arena Ciudad de México y con la que hizo nueve fechas en el Auditorio Nacional, el músico externó su beneplácito por volver a este recinto, aunque antes estuvo en el Teatro Metropolitan y en el Pepsi Center WTC.

«Como al final de Panda llenamos la Arena Ciudad de México, pensé que de solista iba a ser lo mismo, y no. Al momento de empezar esta carrera venía de ahí y dije va a ser más fácil, en automático. A punta de madrazos me di cuenta bueno es así, te dan un golpe de realidad que creo que le pasa a todos los que salen de grupos y se van a solistas. Y lo mismo, cuando hice mis shows en el Metropolitan, había opción de hacer dos ahí o un Auditorio, y dije que no, que mejor Metropolitan para ir paso a paso y ha sido mejor así», expuso el también compositor que estará en el Coloso de Paseo de la Reforma el 10 de junio.

Además, el 21 de octubre actuará en Monterrey y el en Guadalajara el 5 de noviembre en el Teatro Telmex, entre otras fechas, y donde presentará el show alusivo a Giallo, el disco que saldrá a la venta este 26 de mayo.