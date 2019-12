Tres historias mexicanas se proyectarán en el marco del Festival Sundance

CIUDAD DE MÉXICO.-En enero, las nieves de la ciudad estadounidense de Utah verán tres historias mexicanas en el marco de Sundance, festival de cine independiente, fundado por Robert Redford.

“Sin señas particulares”, ópera prima de Fernanda Valadéz y “Blanco de verano”, de Rodrigo Ruiz Patterson fueron consideradas en la sección World Cinema Dramatic.

En tanto la coproducción I carry you with me, de Heidi Ewing, y donde actúan Armando Espitia (Heli), Christian Vázquez (5 de mayo, la batalla) y Ángeles Cruz (Tamara y la catarina), fue contemplada en la categoría Next.

“Sin señas particulares” cuenta la historia de una madre en busca de su hijo, quien decidió cruzar hacia Estados Unidos.

“Estamos contentos y está padre poder ir”, señala Jack Zagha, productor del filme.

“Blanco de verano”, ópera prima del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC), aborda el caso de un adolescente que llega a casa y se encuentra con el novio (Fabián Corres) de su madre (Sophie Alexander Katz).

“¡Lo que quiero ahora es una cervecita!”, dice del otro lado del auricular su director Rodrigo Ruiz, por la noticia.

“Era un martirio saber desde hace unos días y no poder decir nada hasta que lo anunciaran”, expresa.

Y “I carry you with me” fue contemplada en la sección Next, reservada para trabajos puros y audaces que se distinguen por un enfoque innovador y progresista para contar historias, de acuerdo con la página oficial de Sundance.

Cuenta una historia de amor por décadas, desecadenada tras el encuentro de dos hombres.