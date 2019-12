‘Travieso’ Arce le responde a Julio César Chávez

CIUDAD DE MÉXICO.-Este 25 de diciembre, Julio César Chávez mandó un mensaje navideño a Jorge Travieso Arce donde lo invitaba a entrenar para una futura pelea ya que le iba a “quitar lo dientón y lo feo”.

Ante ello, Jorge no tardó en responder y señaló que “el tiempo no perdona y ahora sí voy sin compasión”.

“Así como ando ahorita bien crudo me alcanza para pegarte una chinga viejito. La neta fuiste el más grande, mi máximo ídolo de morro, pero el tiempo no perdona, ahora si voy sin compasión, después no digas que se me paso la mano”, señaló el Travieso en su cuenta de Twitter.