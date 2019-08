Trasladarán a Lula da Silva a una prisión con homicidas en el interior de San Pablo

BRASIL.-La justicia de San Pablo decidió este miércoles trasladar al ex presidente Luiz Inacio Lula da Silva al penal de Tremembé, en el interior de San Pablo, donde están detenidos presos comunes y reconocidos homicidas.

En un comunicado, el Partido de los Trabajadores criticó la decisión de la justicia a la que consideró un «acto de persecución».

La defensa pidió suspender el traslado hasta que la Corte Suprema defina un habeas corpus para anular la condena por imparcialidad del juez que lo condenó, el hoy ministro Sergio Moro.

La decisión la tomó el juez corregidor Paulo Eduardo de Almeida Sorci, del Tribunal de Justicia de San Pablo. Tras negarle una sede militar en calidad de ex jefe de Estado, el magistrado ordenó el traslado del ex presidente a la Penitenciaría II de Tremembé «José Augusto César Salgado».

El juez De Almeida Sorci cumplió así con la solicitud hecha por la jueza del 12 ° Tribunal Federal de Curitiba, Carolina Lebbos, quien ordenó el miércoles el traslado de Lula de la cárcel de la Policía Federal (PF) en Curitiba a una unidad carcelaria en San Pablo.

El fallo de Lebbos no indicaba a qué cárcel debía ser llevado, ni la fecha, dejando la decisión de la elección de la prisión en manos de la justicia de San Pablo.

La cárcel de Tremembé alberga presos famosos en Brasil. Tiene cuatro pabellones.

Sus celdas ya recibieron sospechosos y condenados por participar en masacres, asesinatos brutales, violaciones y otros delitos.

Entre esos presos, se encuentra el famoso médico brasileño preso por abusos, Roger Abdelmassih.

Especialista en reproducción asistida, el médico fue arrestado acusado de violación y «atentado violento al pudor».

Abdelmassih, condenado a 278 años de prisión, era dueño de una de las clínicas de fertilización in vitro más conocidas de San Pablo y entre sus ex pacientes figuran muchos famosos, incluyendo al ex futbolista Pelé y el ex presidente Fernando Collor de Mello.

El ex arquero del Santos e hijo de Pelé, Edinho, estuvo en esa prisión acusado de tráfico de drogas y lavado de dinero.

Dos conocidas criminales se casaron en Tremembé, en 2014. Una, Suzane Von Richthofen, planificó el crimen de sus padres cuando era adolescente y la otra, Sandra Regina Gomes, participó del secuestro de un menor, que terminó asesinado de un tiro en la cabeza.

Esta prisión no tiene nada que ver con la celda en la que actualmente está Lula en dependencias de la Superintendencia de la Policía Federal de Paraná, donde, por ejemplo, se tramitan pasaportes.

Su traslado fue a raíz de un pedido de la Policía Federal de Paraná, que dijo que la salida de Lula de ese lugar reduciría problemas que se han presentado a raíz de manifestaciones diarias frente al edificio en el que el ex presidente está detenido. También se alegó que las instalaciones en Curitiba son limitadas para albergar detenidos por un período extenso.

Para la PF, la permanencia de Lula allí presenta desafíos logísticos.

Tremembé en realidad es una ciudad que tiene un cinturón de cárceles, con varias unidades.

Comunicado del PT

En un comunicado, el Partido de los Trabajadores criticó la decisión de la justicia de trasladar a Lula, una decisión que consideró un «acto de persecución».

Estimó que la jueza de ejecuciones penales Carolina Lebbos (cercana al ex juez Sergio Moro), quien otorgó la solicitud, no consideró los argumentos de la defensa del ex presidente.

Y agregó que «Lula no debe ser arrestado en ningún lado porque es inocente y ha sido condenado en una farsa judicial».

«Ni siquiera debería haber sido juzgado en Curitiba, ya que el propio ex juez Sergio Moro admitió que su caso no involucraba desvíos de Petrobras investigados en Lava Jato», agrega el texto.

Para el PT, «la decisión de la jueza Carolina Lebbos caracteriza otra ilegalidad y un gesto de persecución a Lula, negándole arbitrariamente las prerrogativas del ex presidente de la República y ex comandante supremo de las Fuerzas Armadas».

«El Partido de los Trabajadores exige que el estado brasileño garantice los derechos y la seguridad personal de Lula hasta que los tribunales reconozcan su inocencia, la parcialidad de la sentencia de Moro y la ilegalidad del arresto, donde sea que se aplique», concluye.

El comunicado lleva la firma de Gleisi Hoffmann, PT Presidente Nacional Paulo Pimenta, líder del PT en la Cámara de Diputados Humberto Souto, líder del PT en el Senado Federal