Tras informar de su embarazo, YosStop dice que se casará en 20 días

CIUDAD DE MÉXICO.- Recién anunció su compromiso y ahora que se encuentra en la dulce espera de su primer hijo, pero las sorpresas continúan con YosStop, pues ha dado a conocer que en menos de veinte días contraerán nupcias con su novio Gerardo González en una ceremonia muy íntima, pues asegura que solo invitará a 30 personas, aquellas que han sido las más importantes para la pareja.

La influencer compartió un vlog como esos de los que no hacía desde hace ya un rato para platicar acerca de sus planes de boda y los preparativos de la misma, fiesta a la que llamó el «pachangón chingón», pero que será hasta el próximo año; mientras, realizarán una celebración muy pequeña con gente cercana.

Hoffman inició relatando como es que el embarazo ha cambiado su vida, ya que los malestares propios de su estado ya se han hecho presentes, provocándole días muy complicados; sin embargo la presencia de su pareja la ha ayudado a reponerse.

La joven de 31 años, además detalló que se casará por lo civil este mismo mes, así que tanto ella como su prometido ya están en la búsqueda de todo lo indispensable para este día: la música, el vestido, el lugar y hasta las argollas, de las cuales ya se han probado varios modelos.

«No queremos más de 30 personas, queremos a las personas que realmente han estado allí con nosotros, que han vivido nuestra relación y no quiere decir que no haya más personas importantes, yo soy de la idea de que menos es más, entonces vamos a festejarlo en chiquito y después fiestononón, pero eso será hasta el próximo año», compartió.

Sobre el escenario ideal para unir su vida a la del futuro padre de su bebé, la influencer destacó que encontró un lugar pequeño y perfecto, aunque no reveló su ubicación:

«También las cosas como que solitas se acomodan, el lugar ya está, la fecha ya está, la jueza ¿ya le escribiste? ¿escríbele hoy? (le dijo a su prometido), ya tengo quien me peine, tengo quien me maquille, mañana iré con una diseñadora, tenemos un amigo que es Dj y ya tenemos quien nos va a ayudar con la ceremonia, porque queremos hacer algo espiritual… ustedes ya saben que no somos religiosos pero sí creemos en algo divino, en algo más grande y en que la vida te va poniendo lo mejor para ti», agregó.

Por si fuera poco, ambos compartieron con sus seguidores algunas opciones para el menú de la fiesta, pero como no pudieron ponerse de acuerdo solo adelantaron que será de cuatro tiempos e incluirá un postre de trufas cubiertas de helado y mousse de baileys.

«Esto es petite (pequeño, refiriéndose a la boda) y les iré compartiendo más cosas», finalizó.