Tras 15 años de ausencia, Bibi Gaytán vuelve a los escenarios con ‘Chicago’

CIUDAD DE MÉXICO.- Después de 15 años de no pisar un escenario teatral, la actriz y cantante chiapaneca Bibi Gaytán regresa por la puerta grande al protagonizar el musical Chicago, que levantará el telón el 16 de octubre en el Teatro Telcel.

“Me siento muy dichosa, porque estoy en un punto de la vida donde tengo la oportunidad de hacer lo que me gusta, compartiéndolo con la gente que más quiero, eso para mí es un privilegio y lo valoro mucho”, expresó Gaytán durante la presentación del elenco de Chicago la noche del lunes.

La ex Timbiriche señaló que tardó tanto tiempo de volver al teatro, porque a pesar de que los proyectos llegaban los tiempos no eran los adecuados y tenía que declinar las invitaciones.

“Todas las decisiones que he tomado sin duda las he tomado yo, asumiendo los riesgos que eso conlleva, porque a veces he tenido que sacrificar algunas cosas, pero en este momento hacer Chicago es una prioridad y tengo el apoyo de mi familia”.

Mientras la estrella declaraba esto su esposo, el también actor Eduardo Capetillo la observaba desde las butacas del Telcel.

“No tengo palabras para agradecer su apoyo en todos los sentidos, porque lo hace al mil por ciento, ahí está echándome porras, sacando a esa Bibi que a veces se hace un lado porque también es mamá y me encanta serlo y tener una familia, pero de la misma forma amo esto, el estar en un escenario y le agradezco enormemente su apoyo».

De esta forma Bibi respondió al cuestionamiento sobre si era verdad que su alejamiento del ambiente artístico, se debía a que Capetillo no le permitía trabajar.

“A mí la factura de Bibi no me la endosó nadie, un ser humano no es posesión de nadie y somos independientes, hace 25 años decidimos conjuntamente llevar a cabo un proyecto de vida, criticado por unos, aplaudido por otros, pero al final del día los que deben estar contentos somos nosotros», dijo al respecto Capetillo.

Junto a Bibi Gaytán también fueron presentados María León, Michelle Rodríguez, Pedro Moreno, Pepe Navarrete, Alma Cero, por mencionar algunos, como parte del elenco de Chicago y que tendrán el reto de tener listo este musical en tan sólo seis semanas, así los dieron a conocer los productores Morris Gilbert y Julieta González.