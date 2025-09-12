El Dólar
Tránsito retira autos abandonados para limpiar y asegurar las calles

El programa “No más chatarra en nuestras calles” busca eliminar vehículos en desuso que generan riesgos, invitando a la ciudadanía a reportarlos vía telefónica o en 072.mx.

Las unidades en desuso representan un riesgo al convertirse en refugio de animales callejeros o ponzoñosos, además de afectar la imagen urbana. [Carlos Figueroa/Líder Web]
Carlos Figueroa/Líder Web

NUEVO LAREDO, TAM.- La Dirección de Tránsito y Vialidad Municipal, a través de su programa de descacharrización, continúa con el retiro de vehículos abandonados en la vía pública, con el propósito de mantener las calles más limpias y seguras.

El encargado del despacho de la corporación, Armando de la Torre Toledo, informó que estas acciones buscan proteger la seguridad de la ciudadanía, ya que las unidades en desuso representan un riesgo al convertirse en refugio de animales callejeros o ponzoñosos, además de afectar la imagen urbana.

Bajo el lema “No más chatarra en nuestras calles”, las autoridades invitaron a la población a colaborar reportando automóviles abandonados al teléfono 072 o directamente en la plataforma 072.mx, donde los agentes atienden de manera puntual cada solicitud.

“¿Por qué tolerar la chatarra? Si entre todos participamos, podemos mantener las calles limpias y seguras. La ciudadanía tiene el poder de cambiar su entorno”, señalaron desde la dependencia municipal.

Con este programa, el Gobierno Municipal busca avanzar hacia una ciudad más ordenada, con espacios libres de riesgos y con una mejor calidad de vida para todos los neolaredenses.

