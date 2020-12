Transcurre programa ‘Paisano’ sin problemas

NUEVO LAREDO, TAM . – A solo 7 días que diera inicio el programa paisano, la dirección de protección civil, da a conocer que todo ha transcurrido sin problemas, prestando únicamente 27 servicios, los que han sido solamente en cuestión mecánica, ya que la mayoría de los paisanos que han cruzado por esta ciudad fronteriza, se han ido sin problemas.

“No hemos tenido registro de accidentes donde hayan participado paisanos, el operativo permanece, lo que sí hemos tenido conocimiento es de que están pasando más paisanos, por el área de piedras negras, no sabemos aún el regreso como vaya a estar, recordemos que Nuevo Laredo es la línea más directa de regreso, por lo que se contempla se vea una gran afluencia al momento que retornen”, explicó Omar Enriquez Sanchez director de Protección Civil y Bomberos (PCyB).

De acuerdo con el titular de PCyB, por esta ciudad fronteriza, hasta el momento han cruzado un promedio de 12 mil vehículos por Nuevo Laredo, y poco más de 30 mil por el área de Piedras Negras, por lo que se contempla que para la primera semana de enero, se sature el bulevar Colosio, ya que es la principal vía para internarse al vecino país, por esta frontera.

Así mismo el director de Protección Civil, dijo que se ha notado una disminución en el cruce de paisanos, esto sin duda a raíz de la pandemia por Covid-19, siendo también este tema la principal preocupación de las autoridades, realizando revisión de temperatura, y un breve cuestionario, para evitar que ingresen paisanos enfermos de este letal virus.

“Hasta el momento no hemos detectado a nadie con síntomas, se checa la temperatura, se les hacen algunas preguntas, no descartamos que en algún momento pudiera haber ingresado alguna persona asintomática, pero pues allí si, ni como lo pudiéramos detectar, pero en si por nuestra parte no hemos detectado ningún caso, que presentara síntomas de covid”, finalizó.