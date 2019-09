‘Trabajar me hace muy feliz’

NUEVO LAREDO, TAM.-Ante la necesidad de obtener ingresos y la limitación por la avanzada edad, una de las alternativas para los adultos mayores es trabajar como “empacadores” en los diferentes supermercados de esta frontera.

Tal es el caso de María del Pilar Frausto Ramírez, pues a sus 65 años de edad trabaja como empacadora en la tienda comercial Smart ubicada en César López de Lara.

Doña María labora de pie buscando tratar de manera amable a los clientes sin esperar bondadosas propinas a cambio.

“Desde hace seis años trabajo en esta empresa, yo vine a pedir trabajo y rápido me aceptaron, decidí trabajar para mantenerme útil, tengo dos hijos, pero ya están casados, yo vivo sola en la casa, pues hace años me separé de mi esposo. A mí me gusta sentirme útil por eso comencé a trabajar para distraerme, la verdad, me siento muy feliz realizando esta labor”, expresó.

Aseguró que su tarea inicia a las siete de la mañana y termina a las 2 de la tarde, lapso en que a base de propinas gana entre 200 y 400 pesos diarios.

“Lo que gano lo utilizo para los gastos de la casa, con este dinerito me ayudo bastante y me doy mis gustos, la verdad trabajar aquí me hace muy feliz porque convivo con mis compañeros y me distraigo, me siento con energía, a parte que aquí nos tratan muy bien”, mencionó.

Doña María subrayó los adultos mayores tienen muchos valores aunque a veces no son muy reconocidos.

“Si no hago nada, me voy a ‘tullir’, para mi esto es como un hobby, yo no tengo pensión entonces yo vivo de lo que la gente me da y con esto pago mis servicios, cuando salgo de trabajar me voy a comer al centro, después me voy a mi casa a descansar o salgo a convivir con otra compañera”, expresó la señora quien vive en la colonia Infonavit y se traslada de martes a domingo en camión urbano hasta su trabajo.

Por último, doña María invitó a todas las mujeres a realizar sus sueños, pero sobre todo, a no tener miedo de emprender cualquier meta.

“Las mujeres como seres humanos valemos mucho, nosotros podemos estar a la par con los hombres, nunca debemos tener miedo al fracaso, tenemos que disfrutar la vida y solamente nos queda pedirle a Dios que nos deje vivir muchos años para seguir trabajando”, finalizó..