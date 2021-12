Trabaja Britney Spears en nuevas canciones y presume su voz

CIUDAD DE MÉXICO.- Britney Spears se nota cada vez más feliz y liberada de sus demonios del pasado, algo que expresa constantemente en sus redes sociales, como lo hizo este miércoles con un video donde muestra su talento vocal.

En el clip, publicado en Instagram, la cantante interpreta varias estrofas de una canción, calienta la garganta y se mueve al ritmo de la melodía, todo para acompañar un largo mensaje para sus seguidores.

«Me acabo de dar cuenta de esto hoy, muchachos», escribió Spears en la publicación que acompañó al video. «Después de lo que mi familia intentó hacerme hace tres años ¡Necesitaba ser mi propia animadora! Dios sabe que ellos no lo hacían, así que investigué sobre mí misma y esto es lo que encontré».

La intérprete, que cumplió 40 años el pasado 2 de diciembre, compartió en el mismo post parte de una biografía que encontró en internet, la cual enaltece sus logros como artista.

«Britney Spears, ícono del pop multiplatino y ganadora del Grammy, es una de las artistas más exitosas y célebres de la historia del pop con casi 100 millones de discos vendidos en todo el mundo. Solo en los Estados Unidos ha vendido más de 70 millones de álbumes, sencillos y canciones, según Nielsen Music», escribió.

«¡No estoy haciendo una audición, para nada! ¡Me estoy recordando a mí misma y al mundo quién soy! Sí, seré mi propia animadora. Estoy aquí para recordarle a mi ‘elegante familia blanca’ que no he olvidado lo que me hicieron, ni lo olvidaré nunca», puntualiza en el mensaje.

El posteo cierra con una sorpresa para todos sus seguidores, pues Spears aprovechó para anunciar que pronto lanzará nueva música, aunque no ofreció más detalles.

«Psst, una nueva canción en camino. ¡Les haré saber a qué me refiero!», adelantó la también actriz, en la publicación que en menos de tres horas ya contabilizaba casi 4 millones de «me gusta».

Sin embargo, Spears, quien no ha lanzado un nuevo álbum desde Glory, de 2016, escribió en una publicación reciente de Instagram que no tiene deseos de volver a salir de gira, pues prefiere enfocarse en reestructurar su vida personal.