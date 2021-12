‘Toma’ estas fiestas con responsabilidad

Las fechas decembrinas suelen ir acompañadas con alcohol; expertos aconsejan medir consumo para no provocar malos momentos o desgracias

MONTERREY.- Dicen que Navidad es la época más feliz del año. Los niños están entusiasmados por la visita de Santa Clos, las calles son adornadas con miles de luces y las constantes reuniones invitan a la convivencia familiar.

Sin embargo, en un instante dicha alegría puede acabar. Percances viales que ponen en riesgo la vida de las personas o peleas que echan a perder la armonía decembrina tienden a tener un común denominador: el exceso de alcohol.

Y es que parece que todo alrededor incita a la bebida, coinciden expertos en el manejo de adicciones.

«De manera general, en la Ciudad tenemos un culto al consumo. Pero en diciembre, con el maratón Guadalupe-Reyes, el tema es exacerbado porque tenemos aguinaldo y posadas cada día», expresa Karla Torres, coordinadora de la Comisión de Salud Pública de Monterrey y activista del tema.

«Entonces, todo queda unido para que, en la época, el uso y el abuso de copas sea como la regla general».

Lo anterior de ninguna manera es un llamado a no tomar, sino a hacerlo con moderación y responsabilidad, añade Omar Cervantes, especialista en adicciones.

«No somos aguafiestas. Solamente les deseamos unas festividades en paz, que tengan conciencia sobre el aumento en el uso de bebidas alcohólicas durante los siguientes días y tomen medidas al respecto», apunta. «Es que tengan la información para hacer buenas decisiones».

LA CULTURA DE BEBER



Pareciera que la tendencia de beber va de la mano con ser nuevoleonés, argumenta la experta Torres.

«Desde que somos adolescentes, y no me dejarán mentir, escuchamos el ‘échate una cerveza para que aprendas’ o ‘si vas a tomar, prefiero que lo hagas enfrente de mí’. Notemos que esto sucede antes de llegar a la mayoría de edad», afirma.

Y si dicha cultura inculcada desde la juventud y la época festiva no bastaran para promover el alcohol, también está el asunto de la pandemia de Covid-19, continúa Cervantes. Gente que atraviesa la pérdida del patrimonio o de un ser querido encuentra en el trago una ruta de escape.

¿El resultado? Un caldo de cultivo perfecto para la ingesta desmedida de cerveza, vino, tequila, vodka, ron, mezcal y afines.

Torres y Cervantes identifican tres tipos de bebedores: la gente que solamente usa el alcohol toma una copa esporádicamente. La que abusa tiene hábitos permanentes de consumo de dicho producto, perdiendo el control en algunos periodos. Por último, la que tiene una dependencia a la bebida ya lidia con la adicción.

Todas las personas, añaden los expertos, presentan riesgo de excederse en número de tragos durante la temporada navideña.

«Por esto, el llamado a la prevención es generalizado», enfatiza Cervantes.

DE ALTO IMPACTO



Los percances viales son quizá las consecuencias negativas más visibles del exceso de copas, pero de ninguna manera son las únicas, menciona el experto en adicciones.

Beber en exceso puede hacer que gastes más dinero del que ganas en una noche de borrachera, metiéndote en un lío económico. O bien, provocar que tengas problemas de salud, como la gastritis o la colitis.

Sin embargo, el efecto más grave es el de la violencia.

«En las fiestas, la combinación de estrés, de emociones no expresadas, de resentimientos acumulados y de alcohol crea una bomba, haciendo que una reunión pueda terminar en reclamos y golpes. En una expresión, es violencia doméstica y hasta de género.

«Lo mismo puede pasar en las empresas. No falta alguien que tenga roces con algún compañero y genere un tipo de agresión».

El alcohol es el acelerador de la violencia, resume Torres.

«Y por ello reitero: el mensaje simplemente es no excederse. No está mal disfrutar, pero siempre en un punto donde no pierdas el control, porque donde hay pérdida de control, hay malas consecuencias, consecuencias que van más allá de una noche porque ¿cómo recuperar un trabajo o evitar el daño que ya hiciste a una relación a causa de la bebida?

«Si cada vez que consumes tienes que llegar a la ebriedad, es decir, no puedes tranquilamente tomar un par de copas o cervezas, entonces esto es señal de que puedes tener un problema».



LO QUE PUEDES HACER

Los expertos Torres y Cervantes brindan las siguientes recomendaciones para beber con responsabilidad en las fiestas.

-Si tomas, no conduzcas. Utiliza las opciones de taxi y/o conductor designado.

-Modera y planea tu consumo de tragos: cuántos vas a ingerir, de qué tipo de alcohol, si lo alternarás con agua y/o alimentos, etc.

-Expresa tus emociones con alguien de confianza (ya sea un amigo, familiar. o terapeuta) antes de beber. Esto contribuye a que la desinhibición provocada por el alcohol no desemboque en reclamos guardados durante todo el año.

-Evita detonadores que alteren tu estado emocional o incrementen tu consumo de alcohol, como la mención de ciertos temas delicados o controversiales en tus grupos.

-Si eres padre de jóvenes, ten una conversación franca con ellos sobre las consecuencias negativas del abuso del alcohol.

-Si alguien te dice que no desea beber, respeta la decisión y no insistas.

-Pide ayuda profesional si sientes que tu ingesta está fuera de control.