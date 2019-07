Todos pueden ser donadores de sangre

La falta de cultura de la donación y la no información de algunos médicos en este proceso, genera la falta de voluntad de las personas de ser donadores de sangre

NUEVO LAREDO, TAM.- El desconocimiento del proceso de la donación de sangre, la donación de plasma que es remunerada en Laredo, Texas, la falta de cultura de la donación, la no información de algunos médicos en este proceso, genera la falta de voluntad de las personas de ser donadores de sangre.

El doctor, Francisco Mejía Barrientos, coordinador de Servicios de Salud de la Jurisdicción Sanitaria 5, manifestó que haya apatía por parte de la ciudadanía en cuanto a donación de sangre.

“La donación de sangre está disminuida aquí en la ciudad, hace falta mucha cultura de la donación”, dijo.

Precisó que la cultura de la donación engloba también aquellas personas que deciden no donar, y que mejor buscan donadores, en muchos de los casos el paciente tiene familia o amigos que pueden ser donadores, pero por esa falta de cultura y conciencia, evitan donar sangre.

Relevó que los requisitos para ser donador de sangre son: mayor de 18 años y menor de 65, medir un metro 50 centímetros, pesar 50 kilos, personas con tatuajes pueden ser donadoras siempre y cuando el tatuaje sea más de un año, hipertensos y diabéticos pueden ser donadores cuando tengan controlados sus niveles.

Añadió que prácticamente todas las personas pueden ser donadores de sangre, salvo la toma de algunos medicamentos, desafortunadamente muchos médicos no transfunden sangre “O” negativo al paciente positivo cuando se puede perfectamente poner, no la sangre total, si no, el paquete globular.