Todo listo para los MTV EMA 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- La edición de hoy de los MTV EMA, los premios europeos del canal, promete una explosión musical a cargo de artistas como Alicia Keys, Sam Smith, David Guetta, Doja Cat, Zara Larsson y más, en una entrega condicionada por la pandemia y conducida por Little Mix.

“Estamos bastante sorprendidas, de hecho, seguimos sin poder creerlo. Es tan masivo para nosotras, es un honor (ser anfitrionas), y, además, tener la oportunidad de presentarnos. ¡Es simplemente impresionante! Estamos literalmente pellizcándonos para despertar de lo increíble que es todo esto”, dijo Leigh-Anne Pinnock en la conferencia virtual del evento.

“Nos sentimos bastante confiadas. Ayuda mucho que nos tendremos entre nosotras allá arriba, entonces, más que nerviosas, sentimos muchísima emoción. Año con año nos ha emocionado el simple hecho de estar nominadas, y ahora, poder conducirlos y presentarnos, ¡es enorme!”, agregó Jade Thirlwall.

Todo indica que será una noche inolvidable para el cuarteto británico, formado en 2011 y que completan Jesy Nelson y Perrie Edwards, pues, además de celebrar cuatro nominaciones este año, presentarán su nuevo sencillo, “Sweet Melody”, de su sexto material, Confetti, estrenado el viernes.

“Se siente tan bien tenerlo afuera. Este álbum fue uno de los más fáciles de hacer para nosotras, todo fue cayendo en su lugar. No sabemos qué esperar, pero la reacción a él ha sido una locura y obviamente esperamos que todos lo amen tanto como nosotras.

“Nuestra inspiración fue simplemente que todos se sintieran bien al escucharlo, especialmente por los tiempos que estamos viviendo; creo que la gente sólo quiere sonreír, y este álbum es eso y una celebración de Little Mix de estar juntas ya por 10 años”, explicó Nelson.

Las cantantes también están listas para disfrutar todo el ritmo que llevará la música latina, que este año tendrá una presencia sustancial con las nominaciones de artistas como J Balvin, Bad Bunny, Residente, Ozuna y Anuel AA y números musicales de Maluma y Karol G.

“Amamos la música latina, siento que es la mejor para acompañar una salida nocturna, y sencillamente te hace sacar tu lado sexy y no puedes no bailarla, así que estamos listas para hacerlo”, expresó Edwards.

Los MTV EMA 2020 serán transmitidos en vivo este 8 de noviembre, a las 14:00 horas, a través de MTV y la web oficial del evento.

We're gonna make the sky drop like 🎉 #Confetti with @LittleMix THIS SUNDAY!!!!!

What's your fave track off the new album?! 💕 pic.twitter.com/FE24vJL5k9

— MTV EMA (@mtvema) November 6, 2020