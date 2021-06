Todo listo para los comicios

NUEVO LAREDO, TAM.- En una conferencia virtual, Olga Alicia Castro Ramírez, Consejera Presidenta del Consejo Local del Instituto Nacional Electoral en Tamaulipas, y Juan José Ramos Charre, Consejero Presidente del Instituto Electoral de Tamaulipas (IETAM), donde participaron medios de comunicación del sur y norte de Tamaulipas, dijeron que todo está listo para llevarse a cabo las elecciones del 6 de junio. En dicha conferencia estuvo presente Líder Informativo, participando al igual que otros medios de comunicación de nuestro estado.

En cuanto a la información emitida por las autoridades electorales, destacaron que Tamaulipas cuenta con 43 municipios, 22 Distritos locales, 9 Distritos Federales, y que se hará la instalación de 4,776 casillas, las que serán operadas por 28, 656 funcionarios de todo el estado. En este proceso se van a elegir 451 cargos locales y 9 federales, para lo cual se registraron las siguientes candidaturas en todo Tamaulipas, 74 fórmulas para diputaciones federales de mayoría relativa, 194 para diputaciones locales, 284 planillas para ayuntamientos y 9 listas plurinominales para Diputaciones locales. Así mismo dieron a conocer que Tamaulipas cuenta con una lista nominal de 2, 735, 940 personas, 1, 395, 960 mujeres (51.02%) y 1, 339, 980 hombres (48.98%).

Por otra parte en la sección de preguntas y respuestas, aclararon que en el caso de candidatos que declinaron, o que abandonaron sus proyectos, las boletas no presentarán ningún cambio, simplemente la gente decidirá si vota o no por esas personas, que de igual forma los votos sí son válidos, serán marcados para el partido que representaban. Para finalizar en cuestión de la instalación de casillas en Nuevo Laredo, informaron que fueron reubicadas 4 casillas, dos de una escuela que presentó fuertes daños por la tromba, y dos más de domicilios particulares que de igual forma presentan daños, y en las áreas que aún no tienen luz se asignarán plantas de luz, para que el proceso fluya en caso que les gane la noche.