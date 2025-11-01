El Dólar
Todo listo para el Festival de la Catrina 2025

Se llevará a cabo este viernes 1 de noviembre en la explanada de la Independencia

Agencias

Nuevo Laredo, Tam.- Nuevo Laredo ya está listo para celebrar una de las tradiciones más representativas de México con el Festival de la Catrina 2025, una gran fiesta llena de color, música y cultura que se llevará a cabo este viernes 1 de noviembre en la explanada de la Independencia.

 

Organizado por el Gobierno Municipal, este evento promete una tarde y noche de diversión familiar para rendir homenaje a las raíces mexicanas a través del arte, la creatividad y las expresiones culturales que giran en torno a la icónica figura de “La Catrina”.

 

Las actividades iniciarán a las 5:00 de la tarde con un gran Desfile de Catrinas, que partirá desde la Plaza Juárez y recorrerá el centro de la ciudad hasta llegar a la Plaza Hidalgo, donde comenzará oficialmente el festival. El recorrido estará acompañado por espectáculos de tambores, zanqueros y coloridas caracterizaciones que llenarán las calles de vida y tradición.

 

Al llegar a la explanada del Palacio Federal, los asistentes podrán disfrutar de una amplia variedad de actividades, entre ellas exhibición de altares de muertos, concursos de catrinas, degustación de tamales, presentaciones culturales, música en vivo y maquillaje artístico gratuito a cargo de maquillistas profesionales.

 

El Festival de la Catrina 2025 se desarrollará de 6:00 de la tarde a 11:00 de la noche, con entrada libre para todo el público. Será una noche mágica para disfrutar en familia y reafirmar el orgullo de las tradiciones que dan identidad a México.

