Todo listo para celebrar el Grito de Independencia en Nuevo Laredo

Este 15 de septiembre a partir de las 7:00 de la tarde en la Explanada de la Independencia, frente a Palacio Federal

Nuevo Laredo, Tam.- El Gobierno Municipal de Nuevo Laredo invita a todas las familias a disfrutar del tradicional Grito de Independencia este 15 de septiembre a partir de las 7:00 de la tarde en la Explanada de la Independencia, frente a Palacio Federal.

La alcaldesa Carmen Lilia Canturosas Villarreal extendió la invitación a la ciudadanía para unirse a esta gran fiesta mexicana que contará con la presentación estelar de María José y Los Invasores de Nuevo León.

Las familias también podrán disfrutar de un show de pirotecnia, la presentación de un mariachi, venta de antojitos mexicanos, entre otras actividades que harán de la noche un gran festejo.

HABRÁ CIERRE DE VIALIDADES

Con motivo de los festejos del Grito de Independencia y el concierto masivo que se realizará en la Explanada de la Independencia, la Dirección de Tránsito y Vialidad de Nuevo Laredo informa a la ciudadanía sobre los cierres viales que se aplicarán para garantizar la seguridad y el orden durante los eventos.

A partir del lunes 15 de septiembre, permanecerán cerradas las siguientes calles :

Calle González de Ave. Guerrero a Camargo

Calle Dr. Mier, desde Lerdo de Tejada hasta la Ave. Guerrero.

Calles Ocampo de González a Canales y Galeana de Pino Suárez a Dr. Mier

Las autoridades detallaron que la avenida Guerrero permanecerá con acceso libre, y las demás vialidades continuarán habilitadas en su mayoría, con excepción de los tramos señalados que estarán restringidos únicamente durante los días de los festejos patrios.

La Dirección de Tránsito y Vialidad hace un llamado a la población a tomar precauciones, utilizar rutas alternas y atender las indicaciones de los elementos de tránsito, con el objetivo de disfrutar de una celebración segura y ordenada.