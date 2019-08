Tipo de cambio frena las importaciones

NUEVO LAREDO, TAM.- Para muchos dueños de vehículos americanos usados resulta costoso pagar la importación definitiva por el gravamen arancelario y el tipo de cambio.

El gravamen arancelario son los impuestos que deben pagarse por la importación de un vehículo y son en base al tipo de cambio peso-dólar, y los tramitadores aduanales consideran que ha provocado la disminución de importaciones.

El Decreto vigente establece que los vehículos usados modelos 2017 (y anteriores) pagan un 50 por ciento de arancel, considerado costoso para los interesados.

El tipo de cambio es otro factor que desanima a los interesados a realizar importaciones de autos usados de autos originarios de Estados Unidos porque el gravamen es en dólares, que se suman al requisito del certificado de origen.

Tramitadores de agencias aduanales comentaron que la cotización del peso-dólar sí desanima a los interesados en comprar e importar una unidad bajo un tipo de cambio de 18. 70 pesos, además el gravamen se basa en dólares pero puede ser un gran gasto para muchas personas interesadas en hacer la importación definitiva.

El diputado federal Salvador Rosas Quintanilla comentó que la realidad es que miles de ciudadanos no tienen el dinero para pagar el trámite de la importación definitiva, por eso circulan en vehículos que no han sido legalizados, y agregó que el decreto vigente no facilita las importaciones.