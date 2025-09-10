Tiene ‘martes de mercado’ aumentos y decrementos

Los pocos ahorros que hallan amas de casa se los 'comen' otros productos con nuevas alzas

Nuevo Laredo, Tam. – En el ‘martes de mercado’, el limón sube su precio, para esta semana: se vende a 43 pesos el kilogramo cuando estaba en 42. Y, para este mes de septiembre que se acostumbran los chiles en nogada, el kilo de chile poblano mantiene su precio de 53 pesos, cuando hace dos semanas valía 50.

Otro de los productos que en esta semana baja el costo es el chile serrano a 58 pesos el kilogramo cuando se ofertaba en 60, pero hace seis semanas valía 28.

El tomate sube su precio a 15 pesos por kilo cuando estaba a 10. La papa morena sube su precio a 15 pesos por kilo cuando estaba a 14, mientras que la papa blanca baja su precio a 50 pesos por kilo cuando valía 52.

Otros costos, fueron: la cebolla, que sube su precio de 24 a 26 pesos el kilo; mientras que el aguacate mantiene su valor a 68 pesos el kilo; el chile jalapeño sube de 22 a 25 pesos por kilo.

La papaya mantiene esta semana el precio de 47 pesos el kilo, mientras que la piña repite su precio a 35 pesos el kilo.

La tapa de huevo, de 30 piezas, no baja en su precio oscilando el mismo entre 89 y 103 pesos, según la marca de su preferencia.