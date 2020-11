Tiene GP Bahréin accidentado inicio

MANAMA, Bahrein.- En el inicio de la carrera del Gran Premio de Bahréin, un accidente que comenzó en la primera curva y el incidente se dio en la tercera.

En un intento de Romain Grosjean por cruzar a su compañero de equipo Kevin Magnussen, perdió el control del auto estrellándose en uno de los muros provocando un gran incendio.

Con un auto destrozado, el equipo de seguridad llegó rápidamente a auxiliar al piloto de Haas, quien logró salir de pie del bólido, sin embargo, el equipo anunció que Grosjean presenta quemaduras leves en las manos y los tobillos, partes del cuerpo que quedan libres de la protección del nomex.

Se informó que la carrera se reiniciará en unos minutos.

Formula 1: Romain Grosjean emerges from high-speed crash as car torn in half and bursts into flames at Bahrain GP

32 seconds Grosjean has stayed into the fire.

A combination of modern engineering and divine intervention has saved him there.

Hope he makes a full recovery. pic.twitter.com/0P2zr601zf

— Nanba Senpai ♠ (@azsaef) November 29, 2020