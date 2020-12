Tiene América 2 contagiados de Covid previo a la Concachampions

CIUDAD DE MÉXICO.-América tiene dos casos positivos de Covid-19, de cara a la Concacaf Liga de Campeones.

La Liga MX reportó que las Águilas se realizaron 57 pruebas en todo el equipo, incluyendo jugadores, cuerpo técnico y staff.

No se dieron nombres de los contagiados. No obstante, el sábado se supo que Henry Martín no viajaría a la Concachampions debido a esta situación. Emilio Sánchez publicó en sus redes que está contagiado por lo que es el segundo en cuestión.

El martes anterior, jugadores como Mauro Lainez y Fernando Rubén González también dieron positivo a Covid-19.

Tampoco se informó si alguno de ellos ya superó la enfermedad.

“El área médica los reporta hasta el momento con síntomas leves. Se encuentran en aislamiento y bajo seguimiento de un especialista”, informó la Liga MX en un comunicado.

La Concachampions se reanuda a partir de sus Cuartos de Final, instancia en la que fue suspendida en marzo debido a la pandemia.

El torneo se jugará entre este martes 15 de diciembre y el próximo martes 22 de diciembre.

Orlando será la sede principal, la burbuja en la que se realizará un partido por instancia.

No obstante, el América sí alcanzó a jugar la ida de los Cuartos de Final (a diferencia de Cruz Azul), por lo cual va arriba 3-0 en el marcador parcial de la serie contra el Atlanta United.