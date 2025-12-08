El Dólar
Texans frenan a Mahomes y los Chiefs en victoria 20-10 para seguir en la pelea por el Sur de la AFC

Nico Collins contribuyó con cuatro recepciones para 121 yardas

Dare Ogunbowale, derecha, corredor de los Texans de Houston, anota un touchdown superando a los defensivos de los Chiefs de Kansas City, durante el partido de la NFL del domingo 7 de diciembre de 2025, en Kansas City, Missouri. (AP Foto/Ed Zurga)
AP

KANSAS CITY, Missouri, EE.UU. (AP) — C.J. Stroud lanzó para 203 yardas y un touchdown, los Texans se apoyaron en la defensiva mejor clasificada de la NFL para neutralizar a Patrick Mahomes y los Chiefs, y Houston se llevó una victoria de 20-10 sobre Kansas City en el Arrowhead Stadium la noche del domingo.

Nico Collins contribuyó con cuatro recepciones para 121 yardas, y Dare Ogunbowale añadió una carrera de touchdown que puso a los Texans (8-5) por delante en el último cuarto, logrando su quinta victoria consecutiva y manteniéndose a un juego de los Jaguars de Jacksonville en la AFC Sur.

Mahomes, operando detrás de una línea ofensiva debilitada, completó solo 14 de 33 pases para 160 yardas sin touchdowns y con tres intercepciones, la última de ellas al final del cuarto período cuando Kansas City estaba perdiendo por un touchdown e intentaba llevar el juego a tiempo extra.

Mientras que la victoria dio un gran impulso a las posibilidades de Houston en los playoffs, ya sea por el título de división o un puesto de comodín, asestó un golpe devastador a los campeones defensores de la AFC. Kansas City cayó a 6-7, su peor récord en 13 juegos desde un inicio de 2-11 en la temporada 2012.

Los Chiefs habían ganado cinco seguidos contra los Texans, incluyendo un enfrentamiento de playoffs divisionales en enero pasado en su camino a otra aparición en el Super Bowl. Pero eran dos equipos completamente diferentes cuando regresaron para la revancha la noche del domingo.

Los Texans, en racha, intentaban mantener su impulso y quizás unirse a un raro club de equipos que incluye la versión de Houston de 2018 que comenzó 0-3 y llegó a los playoffs. Y los Chiefs, una vez dominantes, simplemente intentaban mantenerse en la lucha por la postemporada en medio de una temporada desastrosa marcada por lesiones, actuaciones decepcionantes y demasiados errores en general.

