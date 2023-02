Texans contratan a DeMeco Ryans como entrenador

HOUSTON.— Los Texans de Houston contrataron el martes como su nuevo entrenador a DeMeco Ryans, quien se desempeñará por primera vez como estratega y volverá al lugar donde comenzó su carrera como jugador.

Ryans llegará a los Texans procedente de los 49ers de San Francisco, donde pasó las últimas dos temporadas como coordinador defensivo.

La fuente habló con The Associated Press bajo condición de anonimato, en vista de que la contratación no se ha anunciado oficialmente.

El acuerdo dará a Ryans su primer empleo como entrenador en jefe y lo traerá de vuelta al lugar donde comenzó su carrera como jugador.

Reemplaza a Lovie Smith, destituido después de apenas una temporada, en la que el equipo tuvo un registro de 3-13-1.

Ryans emitió un comunicado en el que agradeció a Kyle Shanahan, entrenador de los 49ers, y al gerente general John Lynch por su experiencia en San Francisco. Añadió que buscaba ahora una nueva oportunidad con los Texans.

“Ser el entrenador en jefe de los Texans de Houston es el trabajo de mis sueños. Mi familia está encantada por volver”, dijo Ryans. “He estado cerca del fútbol americano durante toda mi vida y siempre he tenido una capacidad natural para guiar a otros. Sé lo que se requiere para ganar y tener éxito en esta liga, como jugador y entrenador.

“Vamos a construir un programa lleno de jugadores que tengan una ética especial de trabajo y una mentalidad fuerte. Entiendo la responsabilidad que tengo con esta organización y con los seguidores de Houston, de construir un equipo ganador. Estoy ansioso por comenzar el trabajo”.

Apreciado por los fanáticos como jugador, Ryans podría ayudar a que Houston recupere el apoyo del público desencantado por el rumbo del equipo, que ha atravesado por tres campañas desastrosas después de coronarse en la División Sur de la Conferencia Americana en 2018 y 19.

J.J. Watt, el exjugador más famoso de Houston, parece apoyar la decisión. El defensive end recientemente retirado tuiteó una foto en la que aparece él mismo con Ryans cuando ambos jugaban para los Texans.

Cal McNair, el dueño del equipo, prometió involucrarse más en esta contratación, luego que los Texans destituyeron a sus últimos dos entrenadores tras apenas una campaña. David Culley perdió el puesto tras dirigir al equipo en la campaña de 2021, antes de la contratación de Smith.

“Por muchos motivos, DeMeco es todo lo que buscamos en un líder y en un entrenador de nuestra organización”, dijo McNair. “Tiene antecedentes probados de desarrollar jugadores de alta calidad y de innovar constantemente su esquema defensivo durante las últimas tres temporadas en San Francisco”.

Ryans es el tercer entrenador negro que el equipo ha contratado en forma consecutiva. Los Texans enfrentaron críticas por despedir a dos estrategas negros luego de apenas una temporada, con planteles carentes de estrellas.

En esta campaña, Ryans encabezó a una defensiva de San Francisco que lideró la NFL, al permitir un promedio de apenas 300,6 yardas por partido.

Los 49ers fueron particularmente eficaces para frenar los acarreos. Ocuparon el segundo puesto de la liga al limitar a los equipos a un promedio de 77,7 yardas. Se trata de una diferencia abismal respecto de lo que ocurrió con la defensiva de los Texans contra la carrera.

Houston fue último en ese rubro en la NFL, al aceptar 170,2 yardas en promedio durante esta temporada.