Terminarán con el desperdicio de agua en la zona de Tampico, Madero y Altamira

CD. VICTORIA, TAM.-Debido a las malas condiciones en la infraestructura hidráulica con que cuentan los Organismos Operadores, en a Tamaulipas se pierde en promedio el cincuenta por ciento del agua potable, señaló Luis Javier Pinto Covarrubias.

“En todos los organismos operadores de agua y drenaje se pierde el 50 por ciento del agua que ingresa a la red, la situación es más crítica en el sur estado ya que de todos los organismos, en el sistema de la zona de Tampico, Madero y Altamira se desperdicia el 70 por ciento del agua, debido al estado de la red”, comentó.

Ante ello, el Director General del Agua en Tamaulipas, señaló que el próximo año, continuará siendo una prioridad el trabajar en la rehabilitación de la red de agua potable, algunas bombas y válvulas, que ayudaran a mejorar el trabajo y lograr una mayor eficiencia.

No solo se trata en mejorar el ingreso de las COMAPAS, avanzando en el cobro de servicio y en el área administrativa, se trata también de mejorar la infraestructura con la que se cuenta y con ello evitar que se continúe desperdiciando, una gran cantidad del líquido, destacó.

Dijo también que para la realización de diferentes proyectos, manera anticipada, la cantidad de recursos que enviará la federación a Tamaulipas en 2020 para obras de infraestructura hidráulica serán ligeramente abajo a lo que llegó en este año.

Se tenía contemplado para 2019 él envió de 138 millones de pesos, finalmente llegó ajustado y no rebasó los 90 dijo al agregar que este tipo de ajustes presupuestarios, limita el poder atender necesidades de infraestructura hidráulica en el Estado, sobre todo en zonas como la conurbada de Tampico, Madero y Altamira.

“Nos anticipan que el presupuesto para el 2020 será similar al de este año que no rebaso los 90 millones de pesos, o bien, que será ligeramente abajo, es decir, por encima de los 80 millones de pesos”, concluyó.