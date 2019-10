Terminará plazo para registro

CD. VICTORIA, TAM.- A cuatro días de que venza el plazo para los registros de quienes aspiren a ocupar la dirigencia estatal del PAN en Tamaulipas, aún no han recibido documentación de interesados en relevar en puesto a Francisco Elizondo, señaló Luis Tomás Vanoye Carmona.

El próximo 30 de octubre se cierra el plazo para que quienes aspiren al cargo de presidente del CDE del PAN, presente la documentación, con los requisitos que establece la convocatoria, indicó.

El Secretario General del CDE del PAN en Tamaulipas, indicó que los documentos se entregan a la Comisión Organizadora del Proceso Interno, se evalúa y si no hay problema, se da el visto bueno para que inicien campaña entre la militancia del Partido.

Señaló que tomando en cuenta lo que establece la convocatoria, en caso de registrarse más de un prospecto, la campaña la harían hasta el ocho de diciembre, donde poco más de siete mil panistas participarían con su voto.

Refirió que, la Comisión establecería la apertura de centros de votación en donde el PAN tiene presencia, donde el que más sufragios alcanzara, sería el que triunfaría y agregó que hasta este momento, el único prospecto que ha mostrado interés en participar en el proceso interno lo es el ex diputado local Luis René Cantú.

Tenemos información que es pública, relacionada con el interés que tiene este militante para registrarse, quien acudirá a las oficinas del CDE, donde se encuentra la Comisión Organizadora, para registrarse.

“Tenemos entendido y está publicado en medios de comunicación que el acudirá el próximo lunes por la tarde para hacer patente su intención de participar en el proceso interno” señaló.

Dijo que si en esta actividad sólo hay el registro de un solo aspirante, se reuniría el Consejo Estatal del PAN y pediría a la Comisión Permanente del Comité Ejecutivo Nacional, que es el órgano rector, validar la elección de la planilla registrada.