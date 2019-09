Terminan secundaria 47 jóvenes, y siguen bachillerato

NUEVO LAREDO TAM.- Aquí en Nuevo Laredo, son 47 jóvenes, los que a través del programa Modelo para la Educación y la Vida 10-14 que ofrece el Instituto Tamaulipeco de Educación para los Adultos (ITEA), lograron concluir su educación secundaria y continuar su estudios de preparatoria.

Aunque el sistema que ofrece el ITEA, es abierto todo el año, es al inicio de cada ciclo escolar, cuando se presentan los casos de recuperación de nivel básico informó Héctor Olivares Castillo, coordinador de zona de ITEA Nuevo Laredo.

“Ahorita vamos terminando jóvenes para secundaria, algunos que la dejaron trunca y antes de perder la edad para entrar a escolarizado, se acercaron y alcanzaron a entrar, la mayoría se fueron con certificado y los que entraron tarde lo tendrán dentro de un mes a 45 días, mientras les entregamos una constancia para que lo acepten en la preparatoria, donde dice que ya acreditaron la secundaria y su certificado está en trámite. Así haya sido un solo caso, para ITEA es muy significativo que continúen con sus estudios. En total 12 alumnos se fueron con constancia y 35 con su certificado de secundaria”, señaló.

Originalmente el MEV y T 10-14, se diseñó para a concentrar a menores de edad que proceden de hogares disueltos, niños de situación de calle, migrante, hogares con violencia intrafamiliar o menores infractores, quien es por estas causas no habían logrado concluir su nivel básico.

Este modelo educativo consta de tres fases en la que se manejan módulos de lectura, escritura, matemáticas y civismo, además de diversos módulos para la vida como que le son útiles en su vida diaria.

Al igual que se dio para estudiantes de secundaria, también ITEA a través se sus círculos de estudio, le brindó la oportunidad a alumnos de 10 a 13 años que no estudiaron su primaria, que no alcanzaron a estudiar su secundaria porque ya no tenían la edad escolarizados para entrar a una escuela, de este tipo atiende a ocho casos.

Finalmente, Olivares Castillo, invitó a los niños, jóvenes y adultos que no han concluido su educación básica a que se integren a alguno de los 162 círculos de estudio con que se cuenta en la ciudad, el servicio es gratuito.

“Invitamos a los padres de familia, si tienen este tipo de situaciones con los estudios de sus hijos para que los integren a este programa y salven su educación básica y continúen con sus estudios. También los adultos pueden integrarse a los círculos de estudio, incluso si trabajan los fines de semana pueden estudiar, lo importante es que se decidan, los tiempos para terminar primaria y secundaria varían, todo depende de los resultados del examen que se les aplica con duración de una, a una hora y media para contratarlo, a veces es menos el tiempo que deberá estudiar otras veces si aprueba el examen se le entrega su certificado de haber terminado su educacion básica”, manifestó.

El ITEA se ubica en Reynosa 4305, colonia Campestre, con teléfono es el 867 7127772.