Terminan clases el 12 de junio

NUEVO LAREDO, TAM.- Será el 12 de junio, el último día de clases del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo y con este procedimiento se recorren dos semanas las clases con el propósito de fortalecer los conocimientos que se adquirieron durante el periodo de cuarentena.

Es a través de un comunicado que el subdirector académico de este plantel, Gustavo Emilio Rojo Velázquez dio a conocer la serie de fechas de procedimientos que la comunidad estudiantil deberá de efectuar para concluir este año escolar.

Este documento señala lo siguiente: El cierre del semestre se recorre dos semanas, para lo cual las nuevas fechas serán las siguientes:

El último día de clases será el 12 de junio del 2020. La captura de la tercera evaluación parcial será del 8 al 10 de junio del 2020.

Los exámenes de nivelación/recuperación se aplicarán los días 11 y 12 de junio.

La consulta de calificaciones finales los días 15 y 16 de junio.

La captura de calificaciones finales: serán 17 al 19 de junio.

El calendario (fecha y horario) para la firma de calificaciones finales en el será en el Departamento de Servicios Escolares, se dará a conocer en tiempo y forma.

Referente a las bajas solicitadas por los estudiantes de alguna de las carreras, se definen los siguientes escenarios:

a. Estudiantes cursando el duodécimo semestre,

b. Estudiantes en curso de repetición o curso especial,

c. Estudiantes en prórroga de periodo para concluir su plan de estudios,

d. Estudiantes sin acceso a equipo de cómputo y/o internet que no pudieron atender sus actividades académicas.

Para lo cual, el estudiante que recurra a alguno de los puntos anteriores y por su interés quiera hacer baja temporal, baja de semestre o baja de materia, deberá enviar por correo al coordinador de su carrera (con copia al Jefe de la División de Estudios Profesionales), su interés en aplicar por una baja explicando las razones de su solicitud.

Los coordinadores revisarán esta solicitud y si procede, serán analizadas en reunión de Comité Académico y se propondrán al director del Instituto para su autorización. Para lo anterior se deben considerar las fechas siguientes:

a. La fecha límite para solicitar bajas: 29 de mayo de 2020 (no se aceptarán solicitudes después de esta fecha).

b. Reunión de Comité Académico: 5 de junio de 2020.

D. Referente a los Cursos de Verano 2020 se considerará lo siguiente:

a. Se autoriza la realización del Curso de Verano 2020, modalidad en línea, con plataforma aún por definir. Este curso se desarrollará en un periodo de 6 semanas incluyendo asentamiento de calificaciones finales y cierre del sistema escolar.

Señala que cada academia emitirá el acta correspondiente a la reunión donde se indique cual será la oferta académica para el periodo de verano con los docentes que las impartirán, así como la frecuencia para cada una de las materias a ofertar y plataforma a utilizar.

Se presentarán en reunión de comité académico cada una de las propuestas, con evidencias anexas para, de ser aprobadas, emitir la recomendación de la oferta educativa al Director, para su correspondiente autorización

Las fechas de inscripción al curso de verano serán del 22 al 26 de junio. El curso de verano iniciará el 29 de junio para terminar el 7 de agosto del presente año.

Referente a la Evaluación Docente para el semestre Enero – Junio de 2020. Para este periodo no se realizará la evaluación docente, ya que no existen los medios propicios para dar un seguimiento adecuado, oportuno y eficaz a dicho proceso.

En lo referente a Residencias Profesionales, Servicio Social y Estudiantes en modelo Dual, se solicitará a las Academias que se propongan las estrategias adecuadas para buscar finalizar de manera objetiva y justa, el desarrollo de las Residencias Profesionales, del Servicio Social y estancias de Estudiantes Duales. Reconociendo la presencia de factores ajenos al estudiante como: la ocurrencia de periodo de cuarentena, suspensión de actividades en empresas, desarrollo de actividades interrumpidas, por mencionar algunos.

Lo relacionado al Proceso de Nuevo Ingreso, Retorno al Campus de estudiantes y personal docente y administrativo, inicio del semestre agosto diciembre 2020, así como al proceso de titulación, se darán a conocer en fechas próximas.

Cabe mencionar que, si alguna de las disposiciones planteadas en este documento quebranta nuevas disposiciones de carácter Federal y/o Estatal que se emitan a partir de la fecha de publicación de este documento, estas serán analizadas y reflejadas en las actividades descritas anteriormente.

El Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo priorizará en todo momento salvaguardar la integridad de cada uno de los miembros de la comunidad Tecnológica.

Cabe mencionar, que las disposiciones anteriores son recomendaciones generadas por el comité académico del Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo.

OTRAS FECHAS

Las fechas de inscripción al curso de verano serán del 22 al 26 de junio. El curso de verano iniciará el 29 de junio para terminar el 7 de agosto del presente año.