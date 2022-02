Terminan ‘Canelo’ y Clark primera ronda con -6

CIUDAD DE MÉXICO.- Saúl «Canelo» Álvarez demostró que con los bastones también se sabe defender.

El boxeador mexicano, campeón absoluto en los Super Medianos, tuvo un debut positivo como golfista al disputar en el torneo avalado por el PGA Tour, formando parte del field del AT&T Pebble Beach Pro-Am.

«Canelo» se ubicó en el lugar 31 luego de la primera ronda del evento en la que firmó una tarjeta de 66 golpes (-6) formando una dupla con el golfista profesional Windham Clark, con quien completó el recorrido en el campo de Monterey Peninsula Country Club, en California.

Por lo pronto, el mexicano está a buena posición para lo que resta del torneo ya que se ubica a cinco golpes de distancia del liderato que comparte la pareja formada por el profesional Kevin Streelman junto al receptor de la NFL Larry Fitzgerald Jr.

Este torneo se juega bajo un formato en el que una celebridad forma pareja con un jugador miembro de la máxima categoría, por lo que se lleva un tablero de posiciones alterno al que lleva el conteo de los profesionales.

El mexicano tuvo una destacada actuación en este certamen en el que cuenta con un field de estrellas como Josh Allen (QB de los Bills de Búfalo), Larry Fitzgerald (jugador de la NFL), Mookie Betts (jardinero de los Dodgers de Los Ángeles), Mia Hamm (ex futbolista y figura del futbol femenil), así como artistas como Bill Murray (actor de Hollywood) y personajes de la política como Condoleezza Rice.

