Termina rodaje de la película ‘007’

CIUDAD DE MÉXICO.-007: No Time to Die terminó de rodarse.

Las redes sociales oficiales de la franquicia publicaron una imagen de Daniel Craig, quien da vida a James Bond, y Cary Fukunaga, director del filme, sosteniendo la claqueta de la última toma.

“Terminó el rodaje. Nos vemos en el cine en abril de 2020”, dice el texto que acompaña la imagen.



007: No Time to Die enfrentó varios problemas: desde la salida del director Danny Boyle, hasta una lesión de Craig que paró la producción por un par de meses.

Rami Malek y Lea Seydoux también son parte del elenco.

That’s a wrap on #NoTimeToDie. See you in cinemas April 2020. #Bond25 pic.twitter.com/Qo6lM9TkFe

— James Bond (@007) October 25, 2019