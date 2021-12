Teo González recuerda anécdotas entrañables con Chente

Teo González fue cercano a Vicente Fernández, incluso, el «Comediante de la Cola de Caballo» asegura que el ídolo musical le hizo saber en distintas ocasiones lo mucho que admiraba su trabajo.

González pudo compartir momentos especiales con Chente, desde la celebración de sus Bodas de Oro con doña Cuquita, en 2013, donde además renovaron sus votos, hasta disfrutar el mismo escenario.

«Tuve la fortuna de estar con él en distintos momentos importantes, una vez, por ejemplo, me invitó en 2016 a su escenario en mi tierra León, Guanajuato, él se presentó allá y fui a verlo, ahí me pidió que le contara unos chistes.

«También me invitó cuando cumplieron él y Cuquita sus 50 años de casados, la celebración fue en la Arena VFG. Fui con mi esposa Lupita, me dio una mesa muy cercana a la suya y bueno, ese día terminando la fiesta, Alejandro me invitó a su casa a seguir platicando», recordó el histrión en entrevista por zoom desde Canadá, donde se encuentra desde el 3 de diciembre, junto con parte de su familia.

Teo González recibió la noticia de la muerte de su amigo «El Charro de Huentitán» estando fuera del País, por lo que no pudo acudir al homenaje y último adiós el domingo pasado, pero asegura, lo recuerda con cariño.

«Don Vicente, platicando muchas veces con él, me decía que le gustaba cómo hacía mi trabajo, porque nunca denigro a nadie, de hecho también lo llegué a invitar a varios de mis shows. Otra anécdota que recuerdo con cariño, es cuando me enteré que se iba a retirar de los escenarios, Javier, su director musical y amigo mío, me había contado que don Vicente quería hacer su último show en el Zócalo, y le comenté que era para hacerlo en el (Estadio) Azteca, como un azteca en el azteca.

«Curiosamente así fue su despedida y también tuve oportunidad de ir, me mandó boletos para que fuera con mi familia y eso fue un honor. Su muerte ha sido un golpe fuerte para el País y para quienes lo queremos y admiramos, no pude estar en su homenaje, pero me puse en contacto con Javier y le hice extensivo el pésame a toda la familia».

Chente falleció el domingo pasado, a los 81 años de edad y ahora sus restos descansan en su rancho Los Tres Potrillos.

Teo González alista su regreso a México para ofrecer su último show del año, que se realizará en la Ciudad, en el Salón Fiesta Guadalajara.