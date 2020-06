Tenemos que planear para lo peor, advierte el CCE

CIUDAD DE MÉXICO.- Las empresas deben planear hacia adelante para el peor escenario, ya que regresarán golpeadas y con deudas del periodo de confinamiento, señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

Al participar en una video conferencia con Deloitte, el líder empresarial dijo que las empresas deben ser conservadoras en sus previsiones.

“En cualquier momento, pero sobre todo en este, tenemos que planear para lo peor, pero siempre esperar lo mejor. Seamos conservadores, planeemos las cosas de una manera más difícil de lo que creemos que pudieran presentarse, siempre tengamos el entusiasmo de que las cosas vengan mejor”, señaló.

Añadió que si bien los negocios resistirán, enfrentarán un escenario adverso, muy distinto al de febrero, antes de la declaratoria de emergencia sanitaria.

“Todas las empresas vamos a resistir, esto es un problema de liquidez, no de solvencia. Regresaremos poco a poco, de una forma paulatina, será de una manera gradual. No vamos a regresar de forma en que lo hicimos en febrero, vamos a regresar golpeados, con limitaciones, con intereses que se nos han ido acumulando, con deudas, con compromisos, pero sobre todo con la posibilidad de poder ser solventes y poder volver a ofrecer nuestros productos”, consideró Salazar.

Por otro lado, comentó que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) evita la devolución del IVA por detalles que considera errores de parte de las empresas.

“Tenemos que asegurarnos que los formatos que llevamos a las oficinas del SAT que nos corresponda que no tengamos ningún error, ninguna falta en ninguna coma, ni nada, porque cualquier cosa que se encuentre, por nimia que sea, fallamos en el código postal, nos lo devuelven y volvemos a la cola. Esta es una forma de no darle entrada, no están ellos en falta, sino que no has podido que entren tus formatos”, afirmó el líder empresarial.