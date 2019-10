Telehit abre espacio noticioso para el reggaetón

View this post on Instagram

📺Han sido LAS dos semanas con más trabajo desde mi llegada a Mexico, y pocas veces tanto esfuerzo horas han valido tanto la pena. ESTOY FELIZ DE CONTARLES QUE EL LUNES 7 ESTRENO “RADAR URBANO” EL PRIMER NOTICIERO DE MÚSICA URBANA EN MEXICO. Gracias enormes a todo el equipo de @telehiturbanotv , @tvtelehit y @televisa por confiar en mi. Enormes gracias a mi co-conductora @wendysalgadob , nuestro productor @aldoyt y todo el equipo de creativos que llevo adelante este gran proyecto. Los quiero Bye. 📺 #telehit #telehiturbano #televisa #radarurbano #graciasportodo #host #conductor