Tecos aprovecha todo en la novena

Monclova, Coah.- Con categoría de súper líderes, los Tecolotes de los Dos Laredos se presentaron por primera vez en el Estadio Monclova donde Acereros llegó con ventaja al capítulo nueve, ahí, Wirfin Obispo hizo el trabajo pero no tuvo respaldo defensivo, para terminar por recibir tres carreras inmerecidas que le dieron la vuelta al cotejo 5-4 en favor de los fronterizos.

LOS DE CASA FUERON LOS PRIMEROS EN ANOTAR: Había dos outs y nadie en base cuando en el fondo del segundo inning, Chris Roberson da hit al central y se roba segunda para desde ahí, anotar con sencillo de Álex Mejía la quinielera, Ricky Rodríguez recibe base y eso permitió que Rodolfo Amador tomara turno con corredor en segunda, respondiendo con indiscutible al central productor del 2-0.

SE EMPATÓ EN LA QUINTA: Eduardo Vera llegó colgando ceros hasta el quinto rollo donde donde Luis Rodríguez y Cade Gotta abren tanda con hits, toque de sacrificio de Roberto Valenzuela los coloca a ambos en posición de anotar y desde ahí timbran las del empate con sencillo al central de Balbino Fuenmayor para el 2-2.

ACEREROS RETOMA DELANTERA EN LA SEXTA: Addison Russell da doble iniciando ataque, Chris Carter recibe pasaporte y Bruce Maxwell con hit trae la tercera, tras doble play, Carter anota la cuarta con sencillo de Álex Mejía para el 4-2.

ASÍ NOS FUIMOS HASTA LA NOVENA: Buenos relevos de Nick Green, Jesús Reyes y Deunte Heath, permitieron a Acereros colocarse a 3 outs del triunfo, los cuales buscaba Wirfin Obispo que es saludado con rodado a la inicial del emergente Brennon Lund donde hay pifia, Luis Rodríguez le da sencillo, cae el primer out con ponche a Cade Gotta, Roberto Valenzuela lo pone 4-3 con hit corto al central, el segundo tercio llega con chocolate a Kennys Vargas y ahí, a un out del triunfo los locales, Balbino Fuenmayor eleva al jardín derecho, batazo que no puede ser fildeado por el patrullero convirtiéndose en error todo el camino que provocó anotara Rodríguez la del empate y Valenzuela la de la voltereta 5-4.

EL PITCHEO: Buen duelo entre los abridores Gabino Ávalos y Eduardo Vera que al final salieron sin decisión, ambos con 5 innings de 2 carreras; por Tecos Geoff Broussard admitió par de registros en una entrada, Heriberto Ruelas sacó un episodio, Alejandro Barraza un out, Gerardo Gutiérrez dos tercios y José Torres (10) se apuntó el salvamento. Por Acereros Nick Green, Jesús Reyes y Deunte Heath colgaron ceros entre 6ta, 7ma y 8va respectivamente antes de que Wirfin Obispo (0-2) tolerara las tres carreras, sucias todas, de la diferencia.

LA OFENSIVA AZUL: Álex Mejía de 4-3 con 2 producidas y Rodolfo Amador de 4-2 con impulsada fueron lo más destacado en el bateo Acerero.

El segundo de la serie es este sábado a las 19:30 en tiempo del centro, con probable duelo monticular entre Nate Antone (Tecos) y Jorge Luis Castillo (Acereros).