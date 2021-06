Tec amplía clases virtuales al día 18

NUEVO LAREDO, TAM.- Amplía hasta el viernes 18 de junio las clases virtuales el Instituto Tecnológico de Nuevo Laredo, esto con el propósito de recuperar el tiempo que se perdió a causa de la tormenta severa que se presentó a mediados de mayo a causa por la cual se suspendieron las clases por falta de servicios básicos.

El subdirector de este plantel, doctor Gustavo Emilio Rojo Velázquez explicó que el propósito de esta extensión de clases virtuales, se efectúa también con el propósito de que los estudiantes afectados por la falta de servicios aprovechen y se pongan al corriente y así eviten reprobar materias.

“Debido a la situación que seguimos atravesando por la tromba que se presentó que dejó muchos daños situaciones muy complicadas, nosotros también sufrimos las consecuencias y tuvimos varios días sin energía eléctrica y algunos alumnos y maestros también pasaron por lo mismo, por esta situación se perdieron muchos días de clases y decidimos que no se perdieran más días y alargamos el semestre hasta el 18 de junio que se terminan las clases”, comentó.

Dijo que los días siguientes serán para exámenes y nivelaciones para recuperar materias.

“El 25 de junio terminamos el semestre, ya y empezamos la preparación para el curso de verano y el siguiente semestre que empezamos en agosto. No se ha definido el día aún”, agregó.

Rojo Velázquez mencionó que derivado de esta situación, se solicitó a los maestros ser empáticos con la situación que pueda estar viviendo cada alumno y no complicar la situación para que puedan seguir estudiando.

“Nosotros hemos sido muy cuidadosos y hemos hablado con los docentes, sobre todo cuando empezó esto de que no se podían conectar que fueran muy empáticos con ellos y que a lo mejor no podían conectarse a clases”, afirmó.

Consideró que es importante que los estudiantes que presenten alguna complicación la den a conocer a sus docentes.

“Dejamos muchas cosas a consideración de los maestros, por ejemplo si un alumno no día presentar el examen, lo presentarán otro día o alguna tarea que no se pudo entregar en el día asignado, que lo haga otro día más y cumpla. No sabemos qué tanto efecto pueda tener esto, yo creo que va a haber mucha comprensión por parte de los docentes, muchos maestros pasamos por esta situación de falta de energía y servicios”, dijo.

Finalmente hizo un llamado a los estudiantes para que se esfuercen y sigan en la escuela, que no abandonen su preparación profesional.

“Hay oportunidad de que entreguen tareas, se pongan al corriente y se pueda realizar alguna actividad para obtener la calificación de esos días que se perdieron. Los datos finales de deserción los tendremos al final del semestre, son algunas de las cosas que tendremos que tomar en cuenta”, concluyó.