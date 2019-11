Taylor Swift se lleva la noche en los AMA’S

CIUDAD DE MÉXICO.-Taylor Swift provocó la ovación más emotiva durante los American Music Awards al ser reconocida como Artista de la Década, Artista del Año y por Mejor Álbum Pop Rock, en la velada 47 de los American Music Awards, en Los Ángeles, California.

La distinción que reconoció su trayectoria se la entregó Carole King, a quien tras agradecer, dijo: “No esperaba que me dieras este premio, mis padres están aquí y ellos escuchaban tus discos cuando estaban en secundaria, luego cuando tuvieron su propia casa, y cuando nací los tocaron y cuando me enamoré de la música, me di cuenta a través de ellos lo maravilloso que es que una artista pueda trascender en la vida de las personas, tú me enseñaste eso”, dijo para luego agradecer a sus fans “la lealtad y apoyo” que le han dado durante toda su carrera. Escena que se repitió las tres veces que subió al escenario por sus distinciones.

En la velada también destacó Billie Eilish, quien subió por su primer premio, Mejor Artista Nueva, de los dos que obtuvó, y agradeció “compartir con todas estas figuras de la música. Estoy tratando de mantener el control”, expresó tras el reconocimiento y después hubo tiempo para que en el escenario demostrará por qué su carrera está despuntando.

Shania Twain también participó de la premiación y lo hizo para continuar la fiesta en el teatro Microsoft, donde Selena Gómez abrió la fiesta al ritmo de “Look At Her Now”.