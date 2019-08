Taylor Swift lanza ‘Lover’

E.U.-Taylor Swift estrenó durante la madrugada su nuevo álbum musical Lover que contiene un total de 18 canciones que potencializan mensajes de amor, paz y la lucha por los derechos de algunos grupos vulnerados, entre estos las mujeres y la comunidad LGBTTI.

Éste, su séptimo producto musical, se anunció el pasado 13 de junio. El sencillo que provocó la espera de las 17 canciones restantes fue You Need To Calm Down en donde mostró su posicionamiento a favor de las personas que salen de la heteronormatividad.

Hasta el momento el nombre de la cantante se ha vuelto tendencia en Twitter en donde las opiniones de los internautas han sido en su mayoría positivas.

#Lover is so perfect. the lyrics, the music, the vibe, the feelings… taylor swift really did it pic.twitter.com/jaJN0tD6B2 — sophia???? (@SMHS64) August 23, 2019

Ojalá alguien a quien dedicarle este pedazo de álbum #Lover — MARINA (@marinalv01) August 23, 2019

Mi cerebro tratando de escoger mi cancion favorita de #Lover pic.twitter.com/tg0fSaLsAR — José Ampié (@Jose_Ampie) August 23, 2019

El amor que brinda Taylor Swift

La cantante Taylor Swift lanzó un mensaje de amor con la canción Daylight en donde al finalizar dice:

“Quiero ser definida por las cosas que amo, no por las cosas que odio, que temo o que me atormentan a mitad de la noche”.

Las mujeres en lucha con Taylor

Asimismo Swift se posicionó en contra de la desigualdad que aún existe hacia las mujeres, por ello en su canción The Man habló al respecto.

«Im so sick of running as fast as i can wondering if id get there quicker if i was a man. (Estoy tan harta de correr tan rápido como puedo, preguntándome si llegaría más rápido si fuera un hombre)», dice en su canción.

