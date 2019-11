Taxistas descartan afectación por Uber

CD. VICTORIA, TAM.- La probable llegada del servicio de taxis, dentro de la plataforma Uber, es bienvenida a la capitalina del estado ya que ello, significa competencia y en este caso, no afectará al servicio que prestan los taxis en la capital, señaló Ramón Martínez Manríquez

“Nosotros tenemos un servicio de transporte en taxi que se presta a personas de clase media baja y creemos que ni nos va a afectar la llegada de ese tipo de servicios, como se ha especulado en algunos medios”, indicó.

El líder de la cooperativa de los microbuses verdes, que agrupa a la base de taxis “Correcaminos” en la capital estatal, señaló que en ciudades como Nuevo Laredo, Matamoros, Reynosa y la zona conurbada del sur del estado, en donde se mueve más pasaje, si podría haber más competencia.

En esos municipios se mueve más gente en vehículos de taxi, ahí si podría impactar la llegada de Uber u otras plataformas, pero en Victoria no tendíamos algún daño en la economía por la prestación del servicio, destacó.

“No nos preocupa por ello la posible llegada de este segundo a la capital, en donde además, estamos seguros que la gente seguir optando por utilizar u euros servicios en donde tenemos instalados taxímetros que obligan a hacer solamente cobros justos ajustados a la tarifa oficial”, indicó.

El dirigente de los transportistas en la capital del estado insistió en el hecho de que por lo pronto, la competencia en la prestación del servicio del transporte es buena y sostuvo que la llegada de las plataformas como Uber, solo serán una buena competencia que no los afectará.