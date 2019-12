Tatiana grabará disco de duetos en 2020

CIUDAD DE MÉXICO.- Tatiana, quien acostumbra a pasar las fiestas navideñas en familia, iniciará el 2020 con una serie de presentaciones tanto en México como en Estados Unidos, y planea la grabación de su álbum de duetos.

“La reina de los niños” habló con Notimex acerca de los planes de trabajo que tiene para arrancar el próximo año, además de que dio detalles de cómo pasó la Nochebuena.

“El 24 de diciembre es sagrado para toda la familia, siempre la pasamos en casa de mis papás y con cena rica, aunque yo me meto a la cocina solo para ayudar en algo, la verdad es que no me gusta cocinar porque no soy buena y mi mamá tampoco, a ninguna de las dos se nos dio, somos buenas para organizar y departir, eso sí se nos da”, dijo entre risas la cantante.

Comentó que la última semana del año trata de pasarla en familia para recargar fuerzas e iniciar el siguiente ciclo con energía, pues a su público infantil le gusta verla brincar, saltar y recorrer todo el escenario en sus conciertos.

“Empiezo el 6 de enero con shows de Día de Reyes en el Estado de México y luego el 8 viajo a Phoenix, Arizona, porque arranco temporada de un mes y medio allá, luego vamos Las Vegas y después a todo California, en una gira con los Hermanos Caballero en su circo.

“La primera parte del show es con ellos y después canto yo, duramos una semana en cada lugar en donde los paisanos llevan a sus niños y se acuerdan de su infancia con mis canciones”.

Otro de los planes que tiene Tatiana Palacios para este 2020 es la grabación de su disco de duetos, con el que hará una pausa en su faceta con el público infantil, para retomar la de intérprete de baladas pop, tal como lo hizo en la primera década de su carrera, sólo que esta vez acompañada de amigos cercanos, la mayoría originarios de Monterrey.

“Grabaré ya el disco de duetos que desde el año pasado he anunciado, empezamos con Yuri, la canción se llama ´Amistad´, estoy fascinada, ya que terminemos la música la grabaremos y luego así lo haré con Pedro Fernández, Mauricio Villarreal, Lucero, La Leyenda, Pesado, La Trakalosa y Edwin Luna, son muchos paisanos, buenos amigos, y todos top, number one”.

Además en los próximos meses, Tatiana ofrecerá un concierto más en la Arena Monterrey: “Será la número diecinueve, soy la artista que más presentaciones tiene ahí y me da mucho orgullo, a lo mejor lo haré también en la Arena Ciudad de México”.