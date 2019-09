Tamaulipeca Yashira Yuleth Barrientos sigue dando de que hablar en la Liga MX Femeni

La ex alumna de la Preparatoria número 1 “Juvenal Boone Flores” disputó un total de 62 minutos antes de ser substituida, en el empate a 3 tantos. [Cortesía]

La ex alumna de la Preparatoria número 1 “Juvenal Boone Flores” disputó un total de 62 minutos antes de ser substituida, en el empate a 3 tantos. [Cortesía]

NUEVO LAREDO, TAM.- La delantera tamaulipeca Yashira Yuleth Barrientos sigue dando de que hablar en su primera temporada en la Liga MX Femenil, al disputar su segundo partido consecutivo como titular dentro de las Chivas Rayadas del Guadalajara.

Con 24 años de edad, la nacida en Nueva Ciudad Guerrero, Tamaulipas pero formada en Nuevo Laredo, inició desde el minuto uno en el encuentro que sostuvieron ante Cruz Azul en la jornada número 9.

La ex alumna de la Preparatoria número 1 “Juvenal Boone Flores” disputó un total de 62 minutos antes de ser substituida, en el empate a 3 tantos, y en donde por cierto habló con este rotativo sobre como ha sentido de ser más tomado en cuenta por su entrenador Ramón Villa.

“Desde que llegue al equipo, me ha dado la confianza y eso me lo transmite en los entrenamientos y en los juegos, así que eso me hace sentir mucho más tranquila”, comentó, Barrientos.

Desafortunadamente la joven aún no se ha estrenado en la portería enemiga, en donde al momento son un total de 5 juegos disputados, lo que acumula a 286 minutos en el campo de batalla y en este duelo fue amonestada por segunda ocasión en la campaña.

“La verdad el nivel al que se juega en la etapa universitaria y en la liga, es muy distinto, ya que en los estadios en donde he estado imponen, y además la afición es muy distinta”, expresó.

El siguiente partido de las Chivas será disputar el “Clásico Nacional” ante el América, el próximo lunes 16 de septiembre en el Estadio del Guadalajara a las 7 de la tarde y tal importante encuentro será transmitido por la cadena de Fox Sports.