Tamaulipas refuerza acciones contra el gusano barrenador

El secretario de Agricultura federal y el gobernador Américo Villarreal Anaya se reunieron con autoridades del sector, municipales y ganaderos

Durante la reunión, el gobernador del estado reiteró todo su apoyo a la estrategia. [Agencias[

Durante la reunión, el gobernador del estado reiteró todo su apoyo a la estrategia. [Agencias[

Tampico, Tam.- El Gobierno de Tamaulipas continuará trabajando de manera coordinada con la Secretaría de Agricultura para reforzar las acciones de control y combate del gusano barrenador del ganado y lograr que el estado esté libre de nueva cuenta, de esta plaga, tras confirmarse tres casos en el sur del estado, según lo acordaron el gobernador Américo Villarreal Anaya y el titular de la SADER, Julio Berdegué Sacristán.

Durante una reunión con presidentas y presidentes municipales, titulares de asociaciones ganaderas, la dirigencia de la Unión Ganadera Regional de Tamaulipas y productores ganaderos, el gobernador del estado reiteró todo su apoyo a la estrategia y destacó la inmediata respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum para respaldar al sector ganadero de la entidad.

Siempre hemos tenido una excelente relación con los productores de ganado y sé que contamos con ellos y, con la voluntad del gobierno, además del apoyo de la presidenta, para que Tamaulipas esté libre de gusano barrenador, manifestó el mandatario estatal.

Agregó que este acompañamiento entre gobierno federal, estatal y municipal, así como con los productores pecuarios y ganaderos, continuará fortaleciendo las acciones y medidas, a fin de que, a la brevedad Tamaulipas vuelva a recuperar el estatus de un estado libre de este problema y tenga las oportunidades económicas para quienes se desempeñan en este importante sector.

TAMAULIPAS LE PONE GANAS, INTELIGENCIA Y RECURSOS AL CAMPO: SADER

En el uso de la palabra, luego de reconocer el trabajo del gobernador Américo Villarreal, el secretario Julio Berdegué afirmó que Tamaulipas destaca entre aquellos estados, “que verdaderamente le ponen ganas, le ponen inteligencia y le ponen recursos al campo de su estado y, por lo tanto, muchas gracias, gobernador, amigo”, afirmó.

El titular de la SADER anunció que se reforzará la capacitación para la atención de esta plaga; se intensificará una campaña de información a toda la población, además de una vigilancia más estricta en el control de la movilización del ganado en los puntos de inspección, con la presencia de la Guardia Nacional, así como un incremento de personal para reforzar ‘volantas’, visitas a ranchos y recorridos con 170 técnicos que se movilizarán a esta región, además de personal local que ya se encuentra trabajando entre el sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz.

Agregó que en los próximos días también aumentará la liberación de moscas estériles con el apoyo del Centro de Dispersión en Altamira.

Luego de sostener un diálogo abierto con los ganaderos, quienes presentaron propuestas, peticiones y sugerencias, Berdegué Sacristán reiteró que no se cerrará la comercialización del ganado de Tamaulipas.

“Nunca de los nuncas se ha pensado en cerrar Tamaulipas, ni lo tenemos pensado, ni lo tenemos planificado; quédense tranquilos, eso no va a suceder”, afirmó.

En la reunión también participaron Antonio Varela Flores, secretario de Desarrollo Rural, Pesca y Acuacultura de Tamaulipas; Francisco Javier Calderón Elizalde, director en jefe de Senasica; Gabriel Ayala Borunda, director general de Salud Animal, y José Ramón Guerrero Gamboa, presidente de la Unión Ganadera de Tamaulipas.