Tamalero vende en medio de balacera

CULIACÁN, SINALOA.- Usuarios de redes sociales compartieron un video donde se puede ver a un vendedor de tamales promocionando su producto en medio de las balaceras registradas ayer jueves en Culiacán.

Las imágenes se han viralizado y en ellas se puede ver al tamalero en su coche con un megáfono promocionando los tamales, de fondo se puede escuchar las detonaciones por las balaceras.

En grabaciones que circulan en Twitter se puede observar una fuerte balacera que fue captada por un usuario de las redes sociales.

No fucks given😂😂 currently in Culiacan, Sinaloa during all the chaos pic.twitter.com/HQVdSHrkWn

