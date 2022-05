Syntek: ‘La música está sanando del reggaetón’

CIUDAD DE MÉXICO.- El cantante y compositor Aleks Syntek celebra que el público joven esté cada vez más abierto a oír diferentes propuestas, porque considera que el mundo de la música va saliendo de un monopolio del género urbano, que acortó el conocimiento de la gente sobre otros estilos y artistas.

«La música está sanando, nunca es bueno el embudo de enfocarse en un solo género musical. El urbano se adueñó de todo y llegó un momento en que la radio y las disqueras no te pedían otra cosa que no fuera reggaetón y a los que no quisimos entrar nos sacaron un poco de la jugada», recuerda Syntek.

«Ahorita está entrando de nuevo el gusto por la diversidad, como el pop, la música ranchera, el jazz, el blues», añade.

También, aplaude que la gente comience a consumir música que se genera en México, porque con la llegada del urbano casi todo lo que se escuchaba venía de Colombia, Puerto Rico.

Para poner su granito de arena, el cantante presenta una nueva versión de su sencillo «Eclipse de luna», en colaboración con la agrupación Playa Limbo.

El sencillo, compuesto hace siete años, es una balada que el músico incluyó en su disco Anatomía del amor, que lleva año y medio en el mercado; decidió que quería hacer colaboración con algún colega y de inmediato pensó en el grupo pop.

«Sentí que esta canción podía tener una segunda versión. Les hice la propuesta y les mandé la sesión para que trabajaran con ella y le hicieran lo quisieran, así se dio esta versión que es mucho más rítmica y enérgica, por lo cual, auguro, le pegará mucho a la gente joven», dijo Syntek.

La vocalista de Playa Limbo, Jass Reyes dice que ella y sus compañeros se sintieron honrados cuando los invitó a colaborar con «Eclipse de luna».

«Es más difícil rehacer un arreglo de una canción que no es tuya, porque no la concebiste tú desde el primer momento; tienes que hacerlo con mucho respeto y confiando también en que si te invitaron es porque hay música y gustos afines para poder hacer esta colaboración», dice Jass.

Otra de las cosas por las que Syntek se siente conectado con Playa Limbo es que ambos han sido artistas que defienden la música que quieren hacer y no se dejan llevar por modas o tendencias, sino que prefieren dar al público canciones atemporales.

El creador de temas como «Sexo, pudor y lágrimas» destaca que esta clase de trabajos son posibles cuando hay humildad de parte de ambos artistas.

«Yo desde Ana Torroja en 2004 no he parado de hacer colaboraciones, esto te da la oportunidad de toparte con otro artista y absorber sus conocimientos y gusto musical, te nutre mucho».

La nueva versión de «Luz de luna» está disponible en todas las plataformas digitales y a partir del 27 de mayo el video podrá verse en los canales de YouTube de ambos artistas.