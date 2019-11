Swift vitorea a Selena Gomez; Billie Eilish gana premio AMA

EU.- Taylor Swift y Halsey se levantaron de sus asientos para vitorear a su amiga Selena Gomez mientras ésta inauguraba los American Music Awards 2019.

Gomez dio inicio a la ceremonia del domingo interpretando su más reciente éxito No. 1, “Lose You to Love Me”, sonando desafinada por momentos. Pero se quitó su vestido y quedó en un corpiño brillante para terminar su actuación con la animada canción “Look at Her Now”, haciendo cantar a miembros de la audiencia como la intérprete country Kelsea Ballerini en el Teatro Microsoft en Los Ángeles.

La cantante de R&B Ciara, quien funge este año como anfitriona, actuó después de Gómez.

Billie Eilish ganó el primer premio televisado de la noche, a artista favorita alternativa.

“Ustedes hicieron que todo esto pase”, dijo Eilish al agradecerle a sus seguidores. “Estoy temblando”.

Eilish compite por otros cinco premios, pero todos los ojos en los AMAs están puestos en Taylor Swift: la estrella pop de 29 años, que ha estado luchando públicamente con dos hombres que son dueños de sus masters, tiene previsto subir al escenario durante el espectáculo para ofrecer una actuación que recientemente dijo que está en riesgo debido a Scott Borchetta y Scooter Braun. Swift también podría hacer historia en los AMAs si supera el récord de victorias de Michael Jackson.

Swift ha ganado 23 AMAs y cuenta con cinco nuevas nominaciones; el difunto Rey del Pop llegó a recibir 24 de estos galardones. Swift también recibirá el premio al artista de la década de manos de Carole King durante la gala, que se transmite en vivo por la cadena ABC.

Está postulada al máximo honor — artista del año — junto con Ariana Grande, Drake, Halsey y Post Malone, quien encabeza la lista de nominados con siete menciones. Le siguen con seis Grande y la debutante Billie Eilish.

Eilish y Lizzo — quienes recibieron recientemente seis y ocho nominaciones al Grammy, respectivamente — actuarán el domingo en los AMAs. También se presentarán Shania Twain, Green Day, Camila Cabello, Toni Braxton, Jonas Brothers, Dua Lipa, Thomas Rhett, Kesha con Big Freedia, Christina Aguilera y A Great Big World, entre otros.

Malone, quien actuará con Travis Scott y Ozzy Osbourne, está nominado a artista masculino favorito de pop/rock, artista favorito de rap/hip hop, álbum favorito de rap/hip hop por “Hollywood’s Bleeding” y canción favorita de rap/hip hop por “Wow”. Su superéxito “Sunflower” con Swae Lee, de la cinta animada ganadora del Oscar “Spider-Man: Into the Spider-Verse” (“Spider-Man: Un nuevo universo”), compite por canción favorita de pop/rock y colaboración del año.

Swift se medirá por los trofeos a la artista femenina favorita de pop/rock, artista adulta contemporánea favorita, álbum favorito de pop/rock por “Lover” y video musical favorito por su himno por los derechos igualitarios “You Need to Calm Down”.

Lizzo, Eilish y Lil Nas X — quien también recibió seis nominaciones al Grammy — compiten por el premio al mejor nuevo artista con Ella Mai y Luke Combs.

El premio al artista latino favorito se lo disputarán los astros de la música urbana Bad Bunny, J Balvin y Ozuna.

Los ganadores de los AMAs son elegidos por votación de los fans. Entre los anfitriones de la ceremonia del domingo están Regina King, Chadwick Boseman, Jharrel Jerome, Heidi Klum, Megan Thee Stallion, Ben Platt, Billy Porter, Kane Brown, Dan + Shay y Constance Wu como presentadores.