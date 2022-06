Swiatek, uno del mundo, se mide a Gauff en final de Francia

PARÍS.— La polaca Iga Swiatek y la estadounidense Coco Gauff ganaron sus respectivos duelos en las semifinales del Abierto de Francia el jueves para avanzar al partido por el trofeo.

Swiatek, la número uno del mundo, llegó a su segunda final en Roland Garros y extendió su racha ganadora a 34 partidos al derrotar 6-2, 6-1 a la rusa Daria Kasatkina, la número 20, en una tarde soleada y ventosa.

Su semifinal estaba empatada 2-2 después de 20 minutos, antes que Swiatek usara su fuerte golpe de derecha, su habilidad en tiros rápidos y su excelencia en toda la cancha para tomar el control con una seguidilla de cinco games. Después que Kasatkina, 20ma preclasificada, se apuntó un game, Swiatek se llevó los últimos cinco.

Terminó el partido con 22 tiros ganadores, más del doble que los 10 de Kasatkina. Y la polaca también fue eficiente, limitando sus errores no forzados a 13.

Swiatek, quien cumplió 21 años el martes, busca su segundo trofeo de Grand Slam. Obtuvo el otro en Roland Garros en 2020.

Swiatek ha conquistado sus últimos cinco torneos, perdiendo por última vez en febrero, contra la campeona del Abierto de Francia de 2017, Jelena Ostapenko. La única jugadora polaca en ganar un título importante de individuales en el tenis ahora se encuentra en una racha ganadora que iguala la que tuvo Serena Williams en 2013. La única racha más larga de este siglo fue un periodo invicto de 35 partidos de Venus Williams en 2000.

La semifinal del jueves, jugada con una temperatura de alrededor de 75 grados Fahrenheit (alrededor de 25 grados Celsius), fue el cuarto choque entre Swiatek y Kasatkina en 2022. Swiatek ganó cada uno de los tres primeros en sets seguidos y permitió que Kasatkina capturara un total de solo 11 games.

Por su parte, la adolescente Gauff superó 6-3, 6-1 a la italiana Martina Trevisan, 59na del ranking mundial.

Trevisan no jugó completamente sana, y se vio obligada a solicitar un tiempo fuera médico para que un entrenador atendiera su problema de pantorrilla derecha.

‘Honestamente no llegué nerviosa a este partido. no me he sentido nerviosa para nada, lo cual es una sorpresa’, indicó Gauff. ‘La única vez que me sentí un poco nerviosa quizá fue por la mañana. Salgo a caminar por las mañanas, así que creo que eso aclara mi mente y después de ello me siento genial’.

Gauff, que cumplió 18 años en marzo, es la finalista más joven en el torneo mayor sobre tierra batida desde 2001, cuando Kim Clijsters fue subcampeona un día después de cumplir los 18.

‘Es una final de Grand Slam, pero hay muchas otras cosas que ocurren en el mundo en la actualidad, y específicamente en Estados Unidos muchas cosas suceden justo ahora, por lo que no creo que sea importante estresarse por un partido de tenis’, destacó la estadounidense.

Gauff ha ganado los 12 sets que ha jugado en las últimas dos semanas.

Las semifinales de la rama masculina están programadas para el viernes, con el 13 veces campeón del Abierto de Francia, Rafael Nadal, midiéndose al tercer preclasificado Alexander Zverev, y el campeón del US Open de 2014, Marin Cilic, ante el el octavo cabeza de serie, Casper Ruud.