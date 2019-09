Suspenden Ranitidina por presencia de sustancias cancerígenas

E.U.- La Administración de Medicinas y Alimentos de Estados Unidos (FDA por sus siglas en inglés) dio a conocer el pasado 13 de septiembre que los medicamentos reductores de ácido contienen una impureza en niveles bajos, vinculada con partículas cancerígenas.

En un informe emitido al respecto señala que el NDMA se clasifica como un probable carcinógeno humano, según las pruebas de laboratorio.

El informe añade que es un contaminante ambiental conocido y se encuentra en el agua y los alimentos, incluidas las carnes, los productos lácteos y las verduras.

La FDA evalúa si los bajos niveles de NDMA en Ranitidina representan un riesgo para los pacientes.

“Nuestra investigación interna está en curso para determinar más detalles. En caso de inquietudes, medidas adicionales adecuadas será implementado en alineación con las autoridades de salud relevantes según sea necesario”, dijo Novartis en un comunicado.

