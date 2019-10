Suspenden a Magistrado que votó contra Sta. Lucía

CIUDAD DE MÉXICO.- El Consejo de la Judicatura Federal (CJF) suspendió ayer para investigación a un Magistrado del Primer Circuito, en la Ciudad de México, al que considera parte de una red de corrupción.

Fuentes judiciales informaron que se trata del Magistrado Jorge Camero, uno de los tres encargados de revisar las suspensiones contra el aeropuerto en Santa Lucía.

Camero todavía participó hoy en una sesión del Décimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa en la que se votaron tres recursos relacionados con la terminal aérea.

En sesiones previas, había sido el voto disidente a favor de mantener suspensiones contra el proyecto por posibles afectaciones al medio ambiente.

El Presidente del CJF, Arturo Zaldívar, anunció hoy la medida en una conferencia de prensa en la que rechazó una y otra vez hablar sobre la renuncia de Eduardo Medina Mora como Ministro de la Suprema Corte de Justicia.

Zaldívar no quiso mencionar durante la conferencia el nombre del magistrado suspendido, pero enfatizó su importancia porque labora en el Primer Circuito, el más influyente del País.

“Derivado de la política de cero tolerancia a la corrupción, ayer se suspendió a un magistrado del Primer Circuito por inconsistencias graves en su situación financiera”, dijo.

Agregó que, por sus conexiones dentro y fuera del PJF, el magistrado sería contacto para una red de corrupción.

“El Primer Circuito del PJF había sido prácticamente intocable, en esta administración no habrá intocables.

“Si las investigaciones llegan a buen puerto verán que se rompió una red de corrupción muy importante en el Primer Circuito”, agregó.

Zaldívar argumentó qué por “respeto” a la decisión personal de Medina Mora no hablará de la renuncia, en cuyo trámite el Presidente de la Corte no tuvo participación legal.

Insistió en que fue sometido a presiones en el sexenio de Felipe Calderón, tanto en el caso de la Guardería ABC como en el de Florence Cassez, pero dijo que “no va a perder más tiempo” con polémicas del pasado.

“Es innegable qué hubo presiones y hubo un ministro qué no cedió a las presiones… para que te presionen tienes que tener algo con lo que te presionen. No he cedido ni cederle nunca a presiones”.