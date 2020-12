Suspende la Concacaf a Miguel ‘Piojo’ Herrera

CIUDAD DE MÉXICO.- A Miguel Herrera le llueve sobre mojado. Al #FueraPiojo, que por fin se concretó, se suma la suspensión de cinco partidos que le ha impuesto la Concacaf.

El Comité Disciplinario del organismo analizó la gresca al medio tiempo del juego entre América y LAFC, en el que el “Piojo” peleó contra el asistente técnico, Ante Razov.

El estadounidense le jaló el cabello a Herrera, a lo que este respondió de la misma forma. Razov alcanzó a darle un piquete de ojos.

“El Comité ha sancionado al ex entrenador del club América, Miguel Herrera, y al entrenador asistente del LAFC, Ante Razov, con cuatro partidos de suspensión a cada uno, por conducta antideportiva.

“Además, Miguel Herrera ha sido sancionado con un partido adicional por continuar comunicándose con el equipo luego de ser expulsado”, informó la Concacaf.

El “Piojo” se negaba a acatar las disposiciones de las autoridades del partido, tras recibir la roja.

“Estas sanciones son aplicables en todas las competencias de clubes de la Concacaf con efecto inmediato”, recalcó Concacaf.

YA HABRÁ VAR

Después de las polémicas por la ausencia del VAR en competencias como la Concacaf Liga de Campeones, el organismo informó de la utilización de la herramienta a partir de 2021.

También la Copa Oro tendrá CAR,

“Varios torneos programados para este año, incluidas las competiciones de equipos nacionales de Concacaf por grupos de edad, debían ser oportunidades cruciales para probar el VAR y brindar más experiencia a nuestros árbitros. La cancelación de estos eventos debido a la pandemia ha dificultado nuestro trabajo en este ámbito”, publicó el organismo:

Concacaf Statement – Position on VAR and disciplinary matters in the LAFC vs Club America 2020 SCCL Semifinalhttps://t.co/JKGacHjv1m

Declaración de Concacaf – Posición sobre VAR y asuntos disciplinarios en la Semifinal de LAFC vs Club América 2020 SCCLhttps://t.co/PZdZDYFHGr pic.twitter.com/2s95PwqviS

— Scotiabank Concacaf Champions League (@TheChampions) December 21, 2020