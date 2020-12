Suspende Europa vuelos a RU por temor a nueva cepa de Covid

Los mandos británicos han dicho que la nueva variante de coronavirus podría ser 70% más transmisible, pero también han reafirmado que no hay evidencia de que sea más peligrosa. [Foto: AP]

BERLÍN.- Múltiples naciones de la Unión Europea han prohibido, desde ayer, los vuelos a y desde Reino Unido como medida de prevención ante la nueva variante de coronavirus que fue detectada por las autoridades británicas al sur de Inglaterra, la cual, aparentemente, podría ser más contagiosa.

Este domingo, el Gobierno de Alemania -por medio de un portavoz- comunicó que planeaba restringir todos los viajes al país insular. Además, se indicó que Berlín estaba en contacto con sus socios europeos en torno al tema. Sin embargo, no se dieron detalles sobre a partir de cuándo serían efectivas las medidas.

Países Bajos, por su parte, sí emitió el sábado una prohibición a los vuelos hasta, al menos, final del presente año.

Bélgica también hizo lo propio, pero especificó que en su caso la prohibición aplicaría, en primara instancia, por 24 horas. No obstante, también detuvo el flujo de trenes hacia Gran Bretaña, incluido el famoso Eurostar.

Austria e Italia, igualmente, se unieron a las acciones de los demás países europeos y anunciaron que aplicarán medidas similares.

Luigi Di Maio, Ministro italiano de Relaciones Exteriores, señaló en su cuenta de Twitter que el Gobierno de Italia estaba en proceso de alistar las prohibiciones “para proteger a los italianos” de cara a la nueva variante del virus.

Conjuntamente, el Gobierno de Grecia adelantó que, a partir de mañana, impondrá una cuarentena de siete días a todas las personas que lleguen desde RU, además de mantener la obligatoriedad de presentar una prueba PCR negativa realizada en las 72 horas previas al viaje.

En este contexto, apenas unas jornadas antes de Navidad, el operador de trenes de alta velocidad Eurostar dio a conocer la cancelación de sus viajes entre Londres, Bruselas y Ámsterdam a partir del lunes, pero mantuvo la ruta de Londres a París.

Boris Johnson, Primer Ministro de RU, informó el sábado que Londres -así como sus zonas circundantes- pasarían al Nivel 4 de restricción, con lo que se ordenó el cierre inmediato de negocios y se prohibieron las reuniones con motivo de las fiestas navideñas.

De acuerdo con el Mandatario británico, la nueva variante del coronavirus podría ser un 70% más transmisible que la cepa regular. Sin embargo, enfatizó que no había “evidencia que sugiera que sea más letal o cause una enfermedad más grave”, ni tampoco que las vacunas no vayan a funcionar contra ella.