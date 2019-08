Superado, desabasto de medicamento para niños con cáncer

El secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que no hay riesgo de que los menores mueran; "no hay ninguna urgencia médicamente”, dijo al término de una reunión del Gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

CIUDAD DE MÉXICO.- Tras asegurar que fue superado el desabasto de metrotrexate para niños con cáncer en el Hospital Infantil de México Federico Gómez, el secretario de Salud, Jorge Alcocer, aseguró que no hay riesgo de que los menores mueran, ni por dejar de tomarlo por unos días.

“El metotrexate, como tal, tiene inclusive varios otros compuestos que hacen que se pueda sustituir, pero bueno, es una decisión médica. Yo lo he manejado mucho porque sé de ello. Y lo segundo es que si no se da una dosis puede esperarse unos días, no hay ninguna urgencia médicamente”, dijo al término de una reunión del Gabinete con el presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista afuera de Palacio Nacional, el doctor Alcocer fue cuestionado sobre si al dejar de tomar el medicamento los menores podrían morir. “ No, no, no e insisto, esto es opinión médica, el metotrexate tiene su función, es un medicamento que se requiere y ayuda al medicamento central de cierto tipo de cáncer, pero se puede sustituir por otro”, refirió.

El funcionario señaló que desde este lunes a las 16:00 horas, el Hospital Infantil recibió el medicamento por parte del IMSS, además de que el Laboratorio Pisa, que tuvo un problema de distribución, ya está en posibilidad de proporcionar el fármaco.

No obstante, el doctor Alcocer no descartó que haya más manifestaciones por el desabasto de ciertos medicamentos

“En esta ocasión es un medicamento más secundario, respeto la decisión de los familiares, de los mismos pacientes por la angustia, la tensión, pero esto se resolvió rápidamente, en menos de 24 horas y las manifestaciones que hubo bienvenidas, pero afortunadamente no pasó a mayores”, indicó.